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Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода - РИА Новости, 03.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220703/belgorod-1799900995.html
Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода - РИА Новости, 03.07.2022
Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
Четыре человека ранены, среди них один ребенок, при обстреле Белгорода, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T13:08
2022-07-03T13:08
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгород
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека ранены, среди них один ребенок, при обстреле Белгорода, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Какая есть информация на сегодняшний момент: четыре человек раненых, один из них ребенок, их жизни, по докладу министра здравоохранения, ничего не угрожает. Будет необходимость - отправим в Москву, договоренность об этом есть, но пока необходимости такой нет", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
белгород
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вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины
13:08 03.07.2022
 
Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода

Губернатор Гладков: жизни пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода ничего не угрожает

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкМестные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде
Местные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Местные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека ранены, среди них один ребенок, при обстреле Белгорода, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Какая есть информация на сегодняшний момент: четыре человек раненых, один из них ребенок, их жизни, по докладу министра здравоохранения, ничего не угрожает. Будет необходимость - отправим в Москву, договоренность об этом есть, но пока необходимости такой нет", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Грянул выстрел, флигель разворотило". Преднамеренный удар ВСУ по Белгороду
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

Разрушенные дома в Белгороде
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

Поврежденный дом в Белгороде
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

Поврежденный жилой дом в Белгороде
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанк

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

Разрушенный жилой дом в Белгороде
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

Местные жители и полицейские у поврежденного жилого дома в Белгороде
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Украинские войска в ночь на воскресенье нанесли преднамеренный удар по территории Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Средства ПВО сбили все три запущенные по Белгороду ракеты "Точка-У", но обломки одной упали на жилой дом.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 9

Изначально губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ночью в городе "была слышна серия громких звуков", сработала ПВО.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
4 из 9

Погибли четыре человека (трое граждан Украины и один россиянин), еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
5 из 9

Частично разрушено более 30 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова, пять — полностью; повреждено 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
7 из 9

Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Рядом с флигелем попал снаряд. Там ночевала семья — из Харькова приехали сын, теща и сестра пережить боевые действия. Грянул выстрел, флигель этот разворотило", — рассказал местный житель Алексей Русанов.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Российские сенаторы выразили уверенность, что события в Белгороде требуют ответа Украине. "Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жесткого, в том числе военного ответа", — считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородВооруженные силы Украины
 
 
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