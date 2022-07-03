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Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода

Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода - РИА Новости, 03.07.2022

Власти рассказали о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода

Четыре человека ранены, среди них один ребенок, при обстреле Белгорода, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T13:08

2022-07-03T13:08

2022-07-03T13:08

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгород

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Четыре человека ранены, среди них один ребенок, при обстреле Белгорода, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Какая есть информация на сегодняшний момент: четыре человек раненых, один из них ребенок, их жизни, по докладу министра здравоохранения, ничего не угрожает. Будет необходимость - отправим в Москву, договоренность об этом есть, но пока необходимости такой нет", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

белгород

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгород, вооруженные силы украины