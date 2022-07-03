https://ria.ru/20220703/belgorod-1799897971.html

Губернатор пообещал помощь раненным при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Губернатор пообещал помощь раненным при обстреле Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022

Губернатор пообещал помощь раненным при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Раненным при обстреле Белгорода выплатят по 500 тысяч рублей и отправят в санаторий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T12:50

2022-07-03T12:50

2022-07-03T13:17

происшествия

белгород

россия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Раненным при обстреле Белгорода выплатят по 500 тысяч рублей и отправят в санаторий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По 500 тысяч выплатим раненым из областного бюджета и отправим в санаторий, когда они смогут, по их желанию", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.Губернатор сообщил, что в воскресенье Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У", все ракеты, благодаря слаженной работе нашего ПВО, были сбиты, но частично получив разрушения одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация. Есть многочисленные разрушения, раненые и погибшие.Семье погибшего гражданина России после обстрела Белгорода выплатят 3 миллиона рублей, сообщил Вячеслав Гладков.По его словам, все выплаты постараются сделать до конца следующей недели.Губернатор поблагодарил все оперативные службы: МЧС, полицию, здравоохранение, которые максимально быстро прибыли на место и выполнили свою работу профессионально, четко и слаженно.Он добавил, что всем, кому это необходимо, власти готовы представить места временного размещения, занимается этим администрация города.

https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799897386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220703/otvet-1799892532.html

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, россия, белгородская область, украина, вячеслав гладков