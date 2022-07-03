https://ria.ru/20220703/belgorod-1799897971.html
Губернатор пообещал помощь раненным при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Губернатор пообещал помощь раненным при обстреле Белгорода со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.07.2022
Губернатор пообещал помощь раненным при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Раненным при обстреле Белгорода выплатят по 500 тысяч рублей и отправят в санаторий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T12:50
2022-07-03T12:50
2022-07-03T13:17
происшествия
белгород
россия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Раненным при обстреле Белгорода выплатят по 500 тысяч рублей и отправят в санаторий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."По 500 тысяч выплатим раненым из областного бюджета и отправим в санаторий, когда они смогут, по их желанию", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.Губернатор сообщил, что в воскресенье Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У", все ракеты, благодаря слаженной работе нашего ПВО, были сбиты, но частично получив разрушения одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация. Есть многочисленные разрушения, раненые и погибшие.Семье погибшего гражданина России после обстрела Белгорода выплатят 3 миллиона рублей, сообщил Вячеслав Гладков.По его словам, все выплаты постараются сделать до конца следующей недели.Губернатор поблагодарил все оперативные службы: МЧС, полицию, здравоохранение, которые максимально быстро прибыли на место и выполнили свою работу профессионально, четко и слаженно.Он добавил, что всем, кому это необходимо, власти готовы представить места временного размещения, занимается этим администрация города.
https://ria.ru/20220703/pogibshie-1799897386.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, россия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
12:50 03.07.2022 (обновлено: 13:17 03.07.2022)
Губернатор пообещал помощь раненным при обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Глава Белгородской области Гладков пообещал помощь раненным при обстреле со стороны ВСУ
БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости.
Раненным при обстреле Белгорода выплатят по 500 тысяч рублей и отправят в санаторий, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По 500 тысяч выплатим раненым из областного бюджета и отправим в санаторий, когда они смогут, по их желанию", - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что в воскресенье Украина
нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У", все ракеты, благодаря слаженной работе нашего ПВО, были сбиты, но частично получив разрушения одна из ракет упала на жилой квартал и произошла детонация. Есть многочисленные разрушения, раненые и погибшие.
Семье погибшего гражданина России после обстрела Белгорода выплатят 3 миллиона рублей, сообщил Вячеслав Гладков.
"Семьям, гражданам Российской Федерации мы выплатим три миллиона рублей из резервного фонда, так же как мы это делаем, помогая семьям военнослужащих, погибших во время выполнения специальной военной операции", - сообщил губернатор.
По его словам, все выплаты постараются сделать до конца следующей недели.
Губернатор поблагодарил все оперативные службы: МЧС, полицию, здравоохранение, которые максимально быстро прибыли на место и выполнили свою работу профессионально, четко и слаженно.
"По разрушениям. Двадцать один многоквартирный дом пострадал и сорок - частной жилой застройки. Сейчас идет поквартирный обход, мы смотрим разрушения по каждой квартире и составляем реестр, составляем график выполнения работ. По некоторым. в первую очередь - это частные дома, нужно провести экспертизу состояния несущих конструкций и фундамента для того, чтобы определить, насколько опасна или безопасна дальнейшая их эксплуатация. Если небезопасна - будем разбирать и строить заново, затраты возьмем на себя. Использовать будем средства как бюджета области, так и внебюджетных источников. Постараемся максимально быстро в течение одного-двух двух дней довести до собственников срок выполнения этих работ", - заявил Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.
Он добавил, что всем, кому это необходимо, власти готовы представить места временного размещения, занимается этим администрация города.