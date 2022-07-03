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После серии хлопков в Белгороде погибли три человека - РИА Новости, 03.07.2022
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После серии хлопков в Белгороде погибли три человека
После серии хлопков в Белгороде погибли три человека - РИА Новости, 03.07.2022
После серии хлопков в Белгороде погибли три человека
Три человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали после серии громких хлопков в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T06:15
2022-07-03T10:32
происшествия
белгород
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали после серии громких хлопков в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших", — написал он в своем Telegram-канале.На улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова 11 многоквартирных домов частично разрушены, 39 частных домов повреждены, пять из них полностью разрушены.Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.Как сообщил ранее Гладков, ночью в городе "была слышна серия громких звуков". Причины происшедшего выясняют: предположительно, сработала система противовоздушной обороны.
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происшествия, белгород
06:15 03.07.2022 (обновлено: 10:32 03.07.2022)
 
После серии хлопков в Белгороде погибли три человека

Губернатор Гладков: в результате серии громких хлопков в Белгороде погибли три человека

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденные балконы жилого дома в Белгороде
Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Поврежденные балконы жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали после серии громких хлопков в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"На данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших", — написал он в своем Telegram-канале.
На улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова 11 многоквартирных домов частично разрушены, 39 частных домов повреждены, пять из них полностью разрушены.
Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.
Как сообщил ранее Гладков, ночью в городе "была слышна серия громких звуков". Причины происшедшего выясняют: предположительно, сработала система противовоздушной обороны.
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПоврежденный дом в Белгороде
Поврежденный дом в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Поврежденный дом в Белгороде
 
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