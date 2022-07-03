https://ria.ru/20220703/belgorod-1799856871.html

После серии хлопков в Белгороде погибли три человека

После серии хлопков в Белгороде погибли три человека - РИА Новости, 03.07.2022

После серии хлопков в Белгороде погибли три человека

Три человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали после серии громких хлопков в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T06:15

2022-07-03T06:15

2022-07-03T10:32

происшествия

белгород

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Три человека погибли, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали после серии громких хлопков в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."На данный момент четверо, два человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок десяти лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое людей осмотрены на месте. Вся необходимая помощь медиков оказывается. На данный момент есть информация о трех погибших", — написал он в своем Telegram-канале.На улицах Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова 11 многоквартирных домов частично разрушены, 39 частных домов повреждены, пять из них полностью разрушены.Глава региона встретился с жителями и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Подрядные организации проведут замеры и начнут восстановительные работы.Как сообщил ранее Гладков, ночью в городе "была слышна серия громких звуков". Причины происшедшего выясняют: предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгород