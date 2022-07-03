https://ria.ru/20220703/belgorod-1799852806.html
В Белгороде слышны громкие хлопки
В Белгороде слышны громкие хлопки - РИА Новости, 03.07.2022
В Белгороде слышны громкие хлопки
Громкие хлопки слышны в Белгороде и прилегающих районах, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T03:18
2022-07-03T03:18
2022-07-03T07:26
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Громкие хлопки слышны в Белгороде и прилегающих районах, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация.За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а в самом Белгороде периодически очевидцы фиксируют в небе следы работы ПВО.
https://ria.ru/20220611/doma-1794794983.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород
03:18 03.07.2022 (обновлено: 07:26 03.07.2022)
В Белгороде слышны громкие хлопки
Жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки