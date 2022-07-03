https://ria.ru/20220703/belgorod-1799852806.html

В Белгороде слышны громкие хлопки

В Белгороде слышны громкие хлопки - РИА Новости, 03.07.2022

В Белгороде слышны громкие хлопки

Громкие хлопки слышны в Белгороде и прилегающих районах, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T03:18

2022-07-03T03:18

2022-07-03T07:26

происшествия

белгород

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Громкие хлопки слышны в Белгороде и прилегающих районах, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В центре Белгорода звук был такой силы, что в домах задрожали стекла, у машин сработала сигнализация.За последний месяц было несколько обстрелов приграничных сел в области, а в самом Белгороде периодически очевидцы фиксируют в небе следы работы ПВО.

https://ria.ru/20220611/doma-1794794983.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, белгород