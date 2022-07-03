https://ria.ru/20220703/bayden-1799963899.html

Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста

Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста - РИА Новости, 03.07.2022

Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста

Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T20:59

2022-07-03T20:59

2022-07-03T22:22

в мире

джо байден

дональд трамп

мексика

сша

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио. Запись прямой трансляции опубликовал ютьюб-канал NotThis News.Байден не ответил ему, вместо этого повернулся и ушел.Предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп принял ряд мер по ужесточению миграционной политики и пограничного контроля. Среди прочего он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп полагал, что эта мера поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.Его преемник Джо Байден вскоре после инаугурации в январе прошлого года подписал ряд указов, смягчив миграционное законодательство страны. Одной из первых его мер стала отмена введенного Трампом чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Это положение позволяло финансировать строительство стены в обход мнения американского конгресса.

https://ria.ru/20220628/migranty-1798599090.html

мексика

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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Игорь Тоноян

в мире, джо байден, дональд трамп, мексика, сша