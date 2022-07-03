20:59 03.07.2022 (обновлено: 22:22 03.07.2022)
Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста
Президент США Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о смерти 51 мигранта в Техасе
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио. Запись прямой трансляции опубликовал ютьюб-канал NotThis News.
"Господин президент, какова ваша реакция на смерть 50 мигрантов в Техасе?" — спросил главу государства один из репортеров.
Байден не ответил ему, вместо этого повернулся и ушел.
Предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп принял ряд мер по ужесточению миграционной политики и пограничного контроля. Среди прочего он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп полагал, что эта мера поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.
Его преемник Джо Байден вскоре после инаугурации в январе прошлого года подписал ряд указов, смягчив миграционное законодательство страны. Одной из первых его мер стала отмена введенного Трампом чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Это положение позволяло финансировать строительство стены в обход мнения американского конгресса.