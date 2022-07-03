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Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста - РИА Новости, 03.07.2022
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Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста
Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста - РИА Новости, 03.07.2022
Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста
Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:59
2022-07-03T22:22
в мире
джо байден
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мексика
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио. Запись прямой трансляции опубликовал ютьюб-канал NotThis News.Байден не ответил ему, вместо этого повернулся и ушел.Предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп принял ряд мер по ужесточению миграционной политики и пограничного контроля. Среди прочего он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп полагал, что эта мера поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.Его преемник Джо Байден вскоре после инаугурации в январе прошлого года подписал ряд указов, смягчив миграционное законодательство страны. Одной из первых его мер стала отмена введенного Трампом чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Это положение позволяло финансировать строительство стены в обход мнения американского конгресса.
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в мире, джо байден, дональд трамп, мексика, сша
20:59 03.07.2022 (обновлено: 22:22 03.07.2022)
 
Байден покинул пресс-конференцию после неудобного вопроса журналиста

Президент США Байден покинул пресс-конференцию после вопроса о смерти 51 мигранта в Техасе

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, тела которых нашли в кузове фуры в городе Сан-Антонио. Запись прямой трансляции опубликовал ютьюб-канал NotThis News.
"Господин президент, какова ваша реакция на смерть 50 мигрантов в Техасе?" — спросил главу государства один из репортеров.
Байден не ответил ему, вместо этого повернулся и ушел.
Предыдущий хозяин Белого дома Дональд Трамп принял ряд мер по ужесточению миграционной политики и пограничного контроля. Среди прочего он инициировал строительство стены на границе с Мексикой. Трамп полагал, что эта мера поможет пресечь нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.
Его преемник Джо Байден вскоре после инаугурации в январе прошлого года подписал ряд указов, смягчив миграционное законодательство страны. Одной из первых его мер стала отмена введенного Трампом чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Это положение позволяло финансировать строительство стены в обход мнения американского конгресса.
Полиция рядом с фурой, в которой были обнаружены тела мигрантов. Сан Антонио, Техас - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 05:40
Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов, обнаруженных в фуре
 
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