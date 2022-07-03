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Число жертв обрушения ледника на северо-востоке Италии возросло до шести
Число жертв обрушения ледника на северо-востоке Италии возросло до шести - РИА Новости, 03.07.2022
Число жертв обрушения ледника на северо-востоке Италии возросло до шести
Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали шесть человек, сообщили РИА в горноспасательной службе области Венето... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T20:16
2022-07-03T20:16
2022-07-03T20:16
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РИМ, 3 июл - РИА Новости. Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали шесть человек, сообщили РИА в горноспасательной службе области Венето. Ранее сообщалось о 5 погибших и семи пострадавших.Обвал ледника вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину поднимались несколько групп туристов.Как заявил асессор (региональный министр) области Венето по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин, число пострадавших достигло 8, один из них находится в тяжелом состоянии. Поиски ещё десятка человек продолжаются.Спасательные работы осложняются риском новых обвалов. На месте работают вертолеты и команды кинологов.Пострадавшие доставлены в больницы соседних городов Больцано, Тренто, Беллуно и Тревизо.По сообщению местных СМИ, накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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венето, тренто, в мире, италия, происшествия, альпы
Число жертв обрушения ледника на северо-востоке Италии возросло до шести
Число жертв обрушения части ледника в Доломитовых Альпах возросло до шести
РИМ, 3 июл - РИА Новости. Жертвами обрушения части ледника в Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии стали шесть человек, сообщили РИА в горноспасательной службе области Венето. Ранее сообщалось о 5 погибших и семи пострадавших.
Обвал ледника вызвал лавину из снега, камней и льда, накрывшую склон горы, по которому на вершину поднимались несколько групп туристов.
Как заявил асессор (региональный министр) области Венето
по вопросам гражданской обороны Паоло Боттачин, число пострадавших достигло 8, один из них находится в тяжелом состоянии. Поиски ещё десятка человек продолжаются.
Спасательные работы осложняются риском новых обвалов. На месте работают вертолеты и команды кинологов.
Пострадавшие доставлены в больницы соседних городов Больцано, Тренто
, Беллуно и Тревизо.
По сообщению местных СМИ, накануне в районе Мармолады были зарегистрированы рекордные температуры на 10 градусов выше нормы.