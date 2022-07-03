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Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 03.07.2022
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Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в соцсетях
Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 03.07.2022
Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в соцсетях
Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в сети микроблогов Twitter и на видеохостинге YouTube, идет расследование, сообщает газета Daily... РИА Новости, 03.07.2022
2022-07-03T21:39
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в сети микроблогов Twitter и на видеохостинге YouTube, идет расследование, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление."Мы чрезвычайно серьезно относимся к информационной безопасности и решаем проблему. Пока расследование не будет завершено, дальнейшие комментарии неуместны", — цитирует газета слова представителя.Как отмечает издание, наименование аккаунта армии в Twitter несколько раз менялось, а на странице появлялись ссылки на розыгрыши невзаимозаменяемых токенов (NFT). На ютьюб-канале армии при этом появились трансляции о криптовалюте.
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в мире, технологии, twitter, youtube
21:39 03.07.2022 (обновлено: 23:07 03.07.2022)
 
Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в соцсетях

Daily Mail: представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в Twitter и YouTube

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в сети микроблогов Twitter и на видеохостинге YouTube, идет расследование, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление.
"Мы чрезвычайно серьезно относимся к информационной безопасности и решаем проблему. Пока расследование не будет завершено, дальнейшие комментарии неуместны", — цитирует газета слова представителя.
Как отмечает издание, наименование аккаунта армии в Twitter несколько раз менялось, а на странице появлялись ссылки на розыгрыши невзаимозаменяемых токенов (NFT). На ютьюб-канале армии при этом появились трансляции о криптовалюте.
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