https://ria.ru/20220703/akkaunty-1799967202.html

Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в соцсетях

Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в соцсетях - РИА Новости, 03.07.2022

Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в соцсетях

Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в сети микроблогов Twitter и на видеохостинге YouTube, идет расследование, сообщает газета Daily... РИА Новости, 03.07.2022

2022-07-03T21:39

2022-07-03T21:39

2022-07-03T23:07

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в сети микроблогов Twitter и на видеохостинге YouTube, идет расследование, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление."Мы чрезвычайно серьезно относимся к информационной безопасности и решаем проблему. Пока расследование не будет завершено, дальнейшие комментарии неуместны", — цитирует газета слова представителя.Как отмечает издание, наименование аккаунта армии в Twitter несколько раз менялось, а на странице появлялись ссылки на розыгрыши невзаимозаменяемых токенов (NFT). На ютьюб-канале армии при этом появились трансляции о криптовалюте.

https://ria.ru/20220323/mid-1779614987.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, twitter, youtube