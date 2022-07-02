https://ria.ru/20220702/zhara-1799752068.html

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 02.07.2022

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, сохранится в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:01

2022-07-02T10:01

2022-07-02T10:01

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, сохранится в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее сообщалось, что "желтый" уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге из-за жаркой погоды 1 июля.По информации Росгидрометцентра, жара сохранится в Петербурге и в выходные."Ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. 2 июля с 12.00 до 18.00 объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Также из-за жаркой погоды с 10.00 2 июля до 10.00 4 июля объявлен "желтый" уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20220701/temperatura-1799686139.html

санкт-петербург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, общество