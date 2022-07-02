https://ria.ru/20220702/zhara-1799752068.html
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 02.07.2022
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, сохранится в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:01
2022-07-02T10:01
2022-07-02T10:01
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152607/52/1526075205_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_12077e1c6329fba214ec51f67d89b58d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, сохранится в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее сообщалось, что "желтый" уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге из-за жаркой погоды 1 июля.По информации Росгидрометцентра, жара сохранится в Петербурге и в выходные."Ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. 2 июля с 12.00 до 18.00 объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Также из-за жаркой погоды с 10.00 2 июля до 10.00 4 июля объявлен "желтый" уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20220701/temperatura-1799686139.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152607/52/1526075205_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_ec6713b68389d0cf8c180af3aad53de8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, общество
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности из-за жары
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, сохранится в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Ранее сообщалось, что "желтый" уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге
из-за жаркой погоды 1 июля.
По информации Росгидрометцентра, жара сохранится в Петербурге и в выходные.
"Ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. 2 июля с 12.00 до 18.00 объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Также из-за жаркой погоды с 10.00 2 июля до 10.00 4 июля объявлен "желтый" уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.