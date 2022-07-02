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В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 02.07.2022
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В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 02.07.2022
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, сохранится в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:01
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санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, сохранится в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора.Ранее сообщалось, что "желтый" уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге из-за жаркой погоды 1 июля.По информации Росгидрометцентра, жара сохранится в Петербурге и в выходные."Ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. 2 июля с 12.00 до 18.00 объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Также из-за жаркой погоды с 10.00 2 июля до 10.00 4 июля объявлен "желтый" уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
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санкт-петербург, общество
10:01 02.07.2022
 
В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге продлили желтый уровень погодной опасности из-за жары

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Горожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Горожане спасаются от жары в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, сохранится в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Ранее сообщалось, что "желтый" уровень погодной опасности был объявлен в Петербурге из-за жаркой погоды 1 июля.
По информации Росгидрометцентра, жара сохранится в Петербурге и в выходные.
"Ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов. 2 июля с 12.00 до 18.00 объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Также из-за жаркой погоды с 10.00 2 июля до 10.00 4 июля объявлен "желтый" уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
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