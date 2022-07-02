https://ria.ru/20220702/zerno-1799776417.html

Владелец судна с якобы украинским зерном направил запрос о грузе арендатору

Владелец судна с якобы украинским зерном направил запрос о грузе арендатору - РИА Новости, 02.07.2022

Владелец судна с якобы украинским зерном направил запрос о грузе арендатору

Казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:06

2022-07-02T13:06

2022-07-02T13:07

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АЛМА-АТА, 2 июл - РИА Новости. Казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию, сообщила пресс-служба КТЖ.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Украина попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз под российским флагом "Жибек жолы", якобы перевозящий груз украинского зерна."Вчера в СМИ вышла информация о том, что генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно. Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран", - отмечается в пресс-релизе.В сообщении напоминается, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки."В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и т.д)", - сообщается в пресс-релизе.В пятницу казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года. Затем "Грин-Лайн" в свою очередь заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.

https://ria.ru/20220701/zerno-1799691449.html

https://ria.ru/20220630/zerno-1799192890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, украина, европа, в мире