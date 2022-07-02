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Владелец судна с якобы украинским зерном направил запрос о грузе арендатору - РИА Новости, 02.07.2022
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Владелец судна с якобы украинским зерном направил запрос о грузе арендатору
Владелец судна с якобы украинским зерном направил запрос о грузе арендатору - РИА Новости, 02.07.2022
Владелец судна с якобы украинским зерном направил запрос о грузе арендатору
Казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:06
2022-07-02T13:07
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украина
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АЛМА-АТА, 2 июл - РИА Новости. Казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию, сообщила пресс-служба КТЖ.Ранее агентство Рейтер сообщило, что Украина попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз под российским флагом "Жибек жолы", якобы перевозящий груз украинского зерна."Вчера в СМИ вышла информация о том, что генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно. Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран", - отмечается в пресс-релизе.В сообщении напоминается, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки."В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и т.д)", - сообщается в пресс-релизе.В пятницу казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года. Затем "Грин-Лайн" в свою очередь заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.
https://ria.ru/20220701/zerno-1799691449.html
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турция, украина, европа, в мире
13:06 02.07.2022 (обновлено: 13:07 02.07.2022)
 
Владелец судна с якобы украинским зерном направил запрос о грузе арендатору

Казахстанский владелец судна с якобы украинским зерном выясняет происхождение груза

© РИА Новости / Перейти в фотобанкКраны в порту Бердянска
Краны в порту Бердянска - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
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АЛМА-АТА, 2 июл - РИА Новости. Казахстанская национальная компания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию, сообщила пресс-служба КТЖ.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что Украина попросила Турцию задержать и арестовать сухогруз под российским флагом "Жибек жолы", якобы перевозящий груз украинского зерна.
Грузовое судно в порту Бердянска
Вчера, 19:26
Украина попросила Турцию задержать судно под российским флагом
"Вчера в СМИ вышла информация о том, что генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно. Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран", - отмечается в пресс-релизе.
В сообщении напоминается, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.
"В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и т.д)", - сообщается в пресс-релизе.
В пятницу казахстанская компания KTZ Express (структура КТЖ) заявила, что ТОО KTZ Express Shipping (владелец судна "Жибек жолы") еще в октябре 2021 года заключило договор о фрахтовании судна без экипажа с российской компанией ООО "Грин-Лайн" сроком до 30 ноября 2022 года. Затем "Грин-Лайн" в свою очередь заключил контракт на оказание услуг по перевозке зерна с Украины в Турцию с эстонской компанией Mangelbert OU.
Зерно - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 10:44
В Запорожской области фермеры попросили об отправке зерна через Бердянск
 
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