https://ria.ru/20220702/zapad-1799796367.html

Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе

Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе - РИА Новости, 02.07.2022

Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе

Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:13

2022-07-02T16:13

2022-07-02T18:20

экономика

россия

япония

европа

sakhalin energy

газпром

shell

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, пишут обозреватели Bloomberg.На этой неделе глава государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — заменят на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью страны.По словам опрошенных агентством экспертов, этот шаг сузит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией за альтернативные источники импорта.Как считают специалисты, это подтолкнет Токио к покупке газа на других рынках, которые уже и так загружены.Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ ввели многочисленные санкции против России и стали выходить из совместных энергетических проектов. Все это уже обернулось большими проблемами для США, Евросоюза, Великобритании и Японии, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания в этих государствах.

https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html

https://ria.ru/20220624/rossiya-1797993659.html

россия

япония

европа

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, япония, европа, sakhalin energy, газпром, shell, санкции в отношении россии