https://ria.ru/20220702/zapad-1799796367.html
Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе
Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе - РИА Новости, 02.07.2022
Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе
Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:13
2022-07-02T16:13
2022-07-02T18:20
экономика
россия
япония
европа
sakhalin energy
газпром
shell
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, пишут обозреватели Bloomberg.На этой неделе глава государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — заменят на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью страны.По словам опрошенных агентством экспертов, этот шаг сузит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией за альтернативные источники импорта.Как считают специалисты, это подтолкнет Токио к покупке газа на других рынках, которые уже и так загружены.Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ ввели многочисленные санкции против России и стали выходить из совместных энергетических проектов. Все это уже обернулось большими проблемами для США, Евросоюза, Великобритании и Японии, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания в этих государствах.
https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, япония, европа, sakhalin energy, газпром, shell, санкции в отношении россии
16:13 02.07.2022 (обновлено: 18:20 02.07.2022)
Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе
Bloomberg: указ Путина о "Сахалине-2" спровоцирует борьбу Запада и Японии за энергоресурсы