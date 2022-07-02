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Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе - РИА Новости, 02.07.2022
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Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе
Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе - РИА Новости, 02.07.2022
Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе
Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:13
2022-07-02T18:20
экономика
россия
япония
европа
sakhalin energy
газпром
shell
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, пишут обозреватели Bloomberg.На этой неделе глава государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — заменят на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью страны.По словам опрошенных агентством экспертов, этот шаг сузит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией за альтернативные источники импорта.Как считают специалисты, это подтолкнет Токио к покупке газа на других рынках, которые уже и так загружены.Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ ввели многочисленные санкции против России и стали выходить из совместных энергетических проектов. Все это уже обернулось большими проблемами для США, Евросоюза, Великобритании и Японии, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания в этих государствах.
https://ria.ru/20220626/zoloto-1798273271.html
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экономика, россия, япония, европа, sakhalin energy, газпром, shell, санкции в отношении россии
16:13 02.07.2022 (обновлено: 18:20 02.07.2022)
 
Bloomberg: Путин одним указом развернул жесткую борьбу на Западе

Bloomberg: указ Путина о "Сахалине-2" спровоцирует борьбу Запада и Японии за энергоресурсы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" развернет жесткую борьбу между Западом и Японией за энергоресурсы, пишут обозреватели Bloomberg.
На этой неделе глава государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — заменят на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью страны.
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По словам опрошенных агентством экспертов, этот шаг сузит мировые топливные рынки для Запада и спровоцирует конкуренцию между Европой и Японией за альтернативные источники импорта.

"Если проект "Сахалин-2", поставлявший топливо в Японию по конкурентным ценам, находится в таком подвешенном состоянии, спотовые цены могут вырасти дальше и спровоцировать панику", — прогнозирует аналитик Хироши Хашимото.

Как считают специалисты, это подтолкнет Токио к покупке газа на других рынках, которые уже и так загружены.
Москва начала 24 февраля специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Западные страны в ответ ввели многочисленные санкции против России и стали выходить из совместных энергетических проектов. Все это уже обернулось большими проблемами для США, Евросоюза, Великобритании и Японии, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты питания в этих государствах.
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ЭкономикаРоссияЯпонияЕвропаSakhalin EnergyГазпромShellСанкции в отношении России
 
 
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