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Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества - РИА Новости, 02.07.2022
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Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества
Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества - РИА Новости, 02.07.2022
Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества
Правительство России одобрило проект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении для кавалеров трех орденов Мужества, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:13
2022-07-02T13:13
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении для кавалеров трех орденов Мужества, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 2 федерального закона "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает установление дополнительного ежемесячного матобеспечения награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество" гражданам в размере 330% от социальной пенсии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/gosduma-1799161171.html
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общество
13:13 02.07.2022
 
Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества

Правительство одобрило проект о дополнительном обеспечении кавалерам трех орденов Мужества

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОрден Мужества
Орден Мужества - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении для кавалеров трех орденов Мужества, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 2 федерального закона "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект предусматривает установление дополнительного ежемесячного матобеспечения награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество" гражданам в размере 330% от социальной пенсии.
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