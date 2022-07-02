https://ria.ru/20220702/vyplaty-1799777716.html
Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества
Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества - РИА Новости, 02.07.2022
Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества
Правительство России одобрило проект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении для кавалеров трех орденов Мужества, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:13
2022-07-02T13:13
2022-07-02T13:13
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785160024_0:153:1474:982_1920x0_80_0_0_c5dd508ee5cfe0b7be0de161408c8984.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении для кавалеров трех орденов Мужества, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 2 федерального закона "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает установление дополнительного ежемесячного матобеспечения награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество" гражданам в размере 330% от социальной пенсии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220630/gosduma-1799161171.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785160024_0:0:1310:982_1920x0_80_0_0_45180d10f7f8e7dce6fdc6106e14fd25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества
Правительство одобрило проект о дополнительном обеспечении кавалерам трех орденов Мужества