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Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества

Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества - РИА Новости, 02.07.2022

Правительство одобрило проект о допвыплатах кавалерам трех орденов Мужества

Правительство России одобрило проект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении для кавалеров трех орденов Мужества, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:13

2022-07-02T13:13

2022-07-02T13:13

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правительство России одобрило проект о дополнительном ежемесячном материальном обеспечении для кавалеров трех орденов Мужества, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 1 и 2 федерального закона "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что законопроект предусматривает установление дополнительного ежемесячного матобеспечения награжденным тремя орденами Мужества и (или) "За личное мужество" гражданам в размере 330% от социальной пенсии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220630/gosduma-1799161171.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество