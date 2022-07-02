https://ria.ru/20220702/vrag-1799737345.html

Историк пожаловалась на нежелание восточных немцев считать Россию врагом

Историк пожаловалась на нежелание восточных немцев считать Россию врагом - РИА Новости, 02.07.2022

Историк пожаловалась на нежелание восточных немцев считать Россию врагом

Большинство жителей Восточной Германии отказываются воспринимать Россию как врага и не соглашаются с западной точкой зрения на происходящие на Украине события... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T04:50

2022-07-02T04:50

2022-07-02T04:51

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Большинство жителей Восточной Германии отказываются воспринимать Россию как врага и не соглашаются с западной точкой зрения на происходящие на Украине события. Об этом в статье для издания The Spectator пишет историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер.В подтверждение своих слов Хойер приводит статистические данные: немцы живущие на территории ГДР, относятся к России дружелюбнее, чем жители западной части страны. А 60 процентов всего населения не поддерживают жесткую политику властей Германии в отношении Москвы.Помимо этого, примерно 60 процентов немцев из бывшей ГДР уверены, что Москву не надо провоцировать. А вот в западной части с этим утверждением согласны всего 40 процентов местных жителей.Кроме того, отмечает Хойер, восточные немцы не забывают, что именно Советский Союз освободил их от нацизма.Ранее замдиректора кафедры Азиатско-Тихоокеанского региона Китайского института международных отношений Чжан Тэнцзюнь в статье для газеты Global Times отметил, что открыто распространяемая русофобия не сулит Евросоюзу ничего хорошего. По мнению аналитика, Запад "зашел слишком далеко в русофобии" и надеется сформировать новое общественное мнение, чтобы изолировать Россию. Это происходит потому, что сила, статус и международное влияние европейских стран постепенно ослабевают, а их тревога из-за действий Москвы наоборот растет.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.После начала российской военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности на топливо и продовольствие.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Во время выступления на ПМЭФ российский лидер отметил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за деятельности самих США.

https://ria.ru/20220701/rusofobiya-1799669869.html

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