https://ria.ru/20220702/voyna-1799787484.html

Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех

Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех - РИА Новости, 02.07.2022

Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех

Российская сторона надеется, что у стран Запада "хоть частично" остались политическая воля и разум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T14:59

2022-07-02T14:59

2022-07-02T15:31

в мире

павел зарубин

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская сторона надеется, что у стран Запада "хоть частично" остались политическая воля и разум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, возможна ли война всех против всех."Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада", - сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.Песков отметил, что в России политический разум полностью сохранен. "Это точно, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20220629/voyna-1798964818.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, павел зарубин, россия