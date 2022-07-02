https://ria.ru/20220702/voyna-1799787484.html
Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех
Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех - РИА Новости, 02.07.2022
Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех
Российская сторона надеется, что у стран Запада "хоть частично" остались политическая воля и разум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T14:59
2022-07-02T14:59
2022-07-02T15:31
в мире
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская сторона надеется, что у стран Запада "хоть частично" остались политическая воля и разум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, возможна ли война всех против всех."Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада", - сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.Песков отметил, что в России политический разум полностью сохранен. "Это точно, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
https://ria.ru/20220629/voyna-1798964818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, павел зарубин, россия
14:59 02.07.2022 (обновлено: 15:31 02.07.2022)
Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех
Песков выразил надежду на остатки политической воли у коллективного Запада