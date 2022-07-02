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Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех - РИА Новости, 02.07.2022
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Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех
Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех - РИА Новости, 02.07.2022
Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех
Российская сторона надеется, что у стран Запада "хоть частично" остались политическая воля и разум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T14:59
2022-07-02T15:31
в мире
павел зарубин
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская сторона надеется, что у стран Запада "хоть частично" остались политическая воля и разум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, возможна ли война всех против всех."Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада", - сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.Песков отметил, что в России политический разум полностью сохранен. "Это точно, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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в мире, павел зарубин, россия
14:59 02.07.2022 (обновлено: 15:31 02.07.2022)
 
Песков ответил на вопрос, возможна ли война всех против всех

Песков выразил надежду на остатки политической воли у коллективного Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российская сторона надеется, что у стран Запада "хоть частично" остались политическая воля и разум, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, возможна ли война всех против всех.
"Вот вы тяготеете к апокалипсису. Давайте все-таки будем говорить о чем-то более конструктивном. Будем надеяться, что все-таки какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада", - сказал Песков, отвечая на вопрос ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
Песков отметил, что в России политический разум полностью сохранен. "Это точно, у меня нет никаких сомнений", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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