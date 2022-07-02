https://ria.ru/20220702/volodin-1799750183.html
Володин раскритиковал "колониальный реваншизм" Великобритании
Володин раскритиковал "колониальный реваншизм" Великобритании - РИА Новости, 02.07.2022
Володин раскритиковал "колониальный реваншизм" Великобритании
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Великобритания убеждает Европу воевать против России "до последнего украинца". РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:35
2022-07-02T09:35
2022-07-02T09:35
вячеслав володин
великобритания
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украина
политика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Великобритания убеждает Европу воевать против России "до последнего украинца"."Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца... Причина - в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что Лондон, суетясь, "цепляется за любую возможность самоутвердиться". Именно поэтому, по словам Володина, Великобритания выходит из Евросоюза, а затем ищет новые альянсы "с русофобскими режимами в Польше, Прибалтике, на Украине, чтобы хоть где-то быть лидером".Спикер Госдумы также добавил, что Лондон, будучи ранее первой экономикой мира, сейчас занимает девятую строчку, при этом уступая своей бывшей колонии Индии."Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведёт. Для Англии солнце империи закатилось навсегда", - заключил Володин.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, великобритания, европа, украина, политика
Володин раскритиковал "колониальный реваншизм" Великобритании
Спикер ГД Володин: Британия убеждает Европу воевать против России "до последнего украинца"
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что Великобритания убеждает Европу воевать против России "до последнего украинца".
"Сегодня Лондон убеждает Европу в необходимости воевать против России до последнего украинца... Причина - в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Лондон, суетясь, "цепляется за любую возможность самоутвердиться". Именно поэтому, по словам Володина, Великобритания выходит из Евросоюза, а затем ищет новые альянсы "с русофобскими режимами в Польше, Прибалтике, на Украине, чтобы хоть где-то быть лидером".
Спикер Госдумы также добавил, что Лондон, будучи ранее первой экономикой мира, сейчас занимает девятую строчку, при этом уступая своей бывшей колонии Индии.
"Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведёт. Для Англии солнце империи закатилось навсегда", - заключил Володин.