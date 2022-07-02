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Украинских военных стали меньше обучать, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
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Украинских военных стали меньше обучать, пишут СМИ
Украинских военных стали меньше обучать, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
Украинских военных стали меньше обучать, пишут СМИ
Украинских военных в последние недели стали меньше обучать, из-за чего им трудно использовать новые системы вооружений в боях против российских Вооруженных сил, РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:54
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в мире
киев
сша
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинских военных в последние недели стали меньше обучать, из-за чего им трудно использовать новые системы вооружений в боях против российских Вооруженных сил, сообщает издание Foreign Policу со ссылкой на должностных лиц Украины."Помимо обучения использованию (РСЗО) HIMARS и западной артиллерии, военной подготовки их (украинских. — Прим. ред.) войск за последние недели стало меньше, в результате чего они не могут использовать более продвинутые системы", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Киеве также жалуются на то, что им не предоставили некоторые элементы, необходимые для применения оружия: например, они не получили от США системы управления огнем.При этом американские и европейские должностные лица заявляют, что намеренно не торопятся с внедрением HIMARS, потому что украинским военным нужно пройти обучение для его использования. "И американские, и британские должностные лица &lt;...&gt; настаивают на том, что, если украинские войска получат слишком много слишком рано или виды оружия вне их диапазона, оно сломается", — указывает журнал.Западные чиновники также не вносят ясности в вопрос о том, какие системы они смогут в дальнейшем предоставить Киеву.
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в мире, киев, сша
12:54 02.07.2022 (обновлено: 15:04 02.07.2022)
 
Украинских военных стали меньше обучать, пишут СМИ

Foreign Policу: украинских военных в последние недели стали меньше обучать

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинских военных в последние недели стали меньше обучать, из-за чего им трудно использовать новые системы вооружений в боях против российских Вооруженных сил, сообщает издание Foreign Policу со ссылкой на должностных лиц Украины.
"Помимо обучения использованию (РСЗО) HIMARS и западной артиллерии, военной подготовки их (украинских. — Прим. ред.) войск за последние недели стало меньше, в результате чего они не могут использовать более продвинутые системы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киеве также жалуются на то, что им не предоставили некоторые элементы, необходимые для применения оружия: например, они не получили от США системы управления огнем.
При этом американские и европейские должностные лица заявляют, что намеренно не торопятся с внедрением HIMARS, потому что украинским военным нужно пройти обучение для его использования. "И американские, и британские должностные лица <...> настаивают на том, что, если украинские войска получат слишком много слишком рано или виды оружия вне их диапазона, оно сломается", — указывает журнал.
Западные чиновники также не вносят ясности в вопрос о том, какие системы они смогут в дальнейшем предоставить Киеву.
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