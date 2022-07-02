https://ria.ru/20220702/voennye-1799774657.html

Украинских военных стали меньше обучать, пишут СМИ

Украинских военных стали меньше обучать, пишут СМИ - РИА Новости, 02.07.2022

Украинских военных стали меньше обучать, пишут СМИ

Украинских военных в последние недели стали меньше обучать, из-за чего им трудно использовать новые системы вооружений в боях против российских Вооруженных сил, РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:54

2022-07-02T12:54

2022-07-02T15:04

в мире

киев

сша

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Украинских военных в последние недели стали меньше обучать, из-за чего им трудно использовать новые системы вооружений в боях против российских Вооруженных сил, сообщает издание Foreign Policу со ссылкой на должностных лиц Украины."Помимо обучения использованию (РСЗО) HIMARS и западной артиллерии, военной подготовки их (украинских. — Прим. ред.) войск за последние недели стало меньше, в результате чего они не могут использовать более продвинутые системы", — говорится в сообщении.Отмечается, что в Киеве также жалуются на то, что им не предоставили некоторые элементы, необходимые для применения оружия: например, они не получили от США системы управления огнем.При этом американские и европейские должностные лица заявляют, что намеренно не торопятся с внедрением HIMARS, потому что украинским военным нужно пройти обучение для его использования. "И американские, и британские должностные лица <...> настаивают на том, что, если украинские войска получат слишком много слишком рано или виды оружия вне их диапазона, оно сломается", — указывает журнал.Западные чиновники также не вносят ясности в вопрос о том, какие системы они смогут в дальнейшем предоставить Киеву.

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/unichtozhenie-1799752312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, сша