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Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов - РИА Новости, 02.07.2022
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Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов - РИА Новости, 02.07.2022
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов
Вода в реках столичного региона России прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:52
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вода в реках столичного региона России прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Температура воды в реках столичного региона составляет 20-24 градуса", - сказала Макарова.По ее словам, в ближайшие трое суток на реках Москвы и Московской области сохранится снижение уровня воды."Вода в такую сухую погоду будет продолжать испаряться, уходить в землю", - добавила Макарова.
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москва, московская область (подмосковье), общество
08:52 02.07.2022
 
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов

Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается

© РИА Новости / Федоренко Владимир / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Федоренко Владимир
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вода в реках столичного региона России прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.
"Температура воды в реках столичного региона составляет 20-24 градуса", - сказала Макарова.
По ее словам, в ближайшие трое суток на реках Москвы и Московской области сохранится снижение уровня воды.
"Вода в такую сухую погоду будет продолжать испаряться, уходить в землю", - добавила Макарова.
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