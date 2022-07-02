https://ria.ru/20220702/voda-1799745587.html

Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов

Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов - РИА Новости, 02.07.2022

Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов

Вода в реках столичного региона России прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:52

2022-07-02T08:52

2022-07-02T08:52

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вода в реках столичного региона России прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Температура воды в реках столичного региона составляет 20-24 градуса", - сказала Макарова.По ее словам, в ближайшие трое суток на реках Москвы и Московской области сохранится снижение уровня воды."Вода в такую сухую погоду будет продолжать испаряться, уходить в землю", - добавила Макарова.

https://ria.ru/20220628/zhara-1798595871.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), общество