https://ria.ru/20220702/voda-1799745587.html
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов - РИА Новости, 02.07.2022
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов
Вода в реках столичного региона России прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:52
2022-07-02T08:52
2022-07-02T08:52
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вода в реках столичного региона России прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается, сообщила РИА Новости главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова."Температура воды в реках столичного региона составляет 20-24 градуса", - сказала Макарова.По ее словам, в ближайшие трое суток на реках Москвы и Московской области сохранится снижение уровня воды."Вода в такую сухую погоду будет продолжать испаряться, уходить в землю", - добавила Макарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов
Вода в реках Москвы и Подмосковья прогрелась до 24 градусов, уровень воды снижается