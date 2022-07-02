https://ria.ru/20220702/vks-1799772244.html

ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием

ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием - РИА Новости, 02.07.2022

ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием

Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили за сутки пять пунктов управления и три склада с боеприпасами украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:36

2022-07-02T12:36

2022-07-02T12:36

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

россия

запорожская область

артемовск

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили за сутки пять пунктов управления и три склада с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зелёный Гай и Бармашово Николаевской области", - говорится в документе.Уточняется, что также уничтожены три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка в Запорожской области, а также живая сила и военная техника украинских военных в 32 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожская область

артемовск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, артемовск