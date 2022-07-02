https://ria.ru/20220702/vks-1799772244.html
ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием
ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием - РИА Новости, 02.07.2022
ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием
Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили за сутки пять пунктов управления и три склада с боеприпасами украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:36
2022-07-02T12:36
2022-07-02T12:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
артемовск
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили за сутки пять пунктов управления и три склада с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зелёный Гай и Бармашово Николаевской области", - говорится в документе.Уточняется, что также уничтожены три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка в Запорожской области, а также живая сила и военная техника украинских военных в 32 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, артемовск
ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием
Минобороны: ВКС России уничтожили пять пунктов управления и три склада с боеприпасами ВСУ