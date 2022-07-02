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ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/vks-1799772244.html
ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием
ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием - РИА Новости, 02.07.2022
ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием
Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили за сутки пять пунктов управления и три склада с боеприпасами украинских военных, следует из сводки... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:36
2022-07-02T12:36
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
артемовск
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили за сутки пять пунктов управления и три склада с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ."Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зелёный Гай и Бармашово Николаевской области", - говорится в документе.Уточняется, что также уничтожены три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка в Запорожской области, а также живая сила и военная техника украинских военных в 32 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, артемовск
12:36 02.07.2022
 
ВКС России уничтожили пять пунктов управления ВСУ высокоточным оружием

Минобороны: ВКС России уничтожили пять пунктов управления и три склада с боеприпасами ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкПилот в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России
Пилот в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Пилот в кабине ударного вертолета Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ высокоточным оружием уничтожили за сутки пять пунктов управления и три склада с боеприпасами украинских военных, следует из сводки Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зелёный Гай и Бармашово Николаевской области", - говорится в документе.
Уточняется, что также уничтожены три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка в Запорожской области, а также живая сила и военная техника украинских военных в 32 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьАртемовск
 
 
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