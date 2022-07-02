https://ria.ru/20220702/video-1799750969.html

Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР

Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР - РИА Новости, 02.07.2022

Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР

Минобороны РФ опубликовало в субботу видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортёра БТР-82А по позициям войск Украины. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T09:45

2022-07-02T09:45

2022-07-02T09:54

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

т-80бв

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в субботу видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортёра БТР-82А по позициям войск Украины.В ролике демонстрируется, как танк Т-80БВ выезжает на огневой рубеж на краю поля, откуда ведёт огонь по украинским войскам, сохраняя медленное движение. Затем его сменяет БТР, который ведёт огонь из 30-мм автоматической пушки.В Минобороны уточнили, что экипажи танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций войск Украины и националистических батальонов. Танкисты и экипажи бронетранспортеров выдвигаются на рубеж открытия огня и меняют позицию используя рельеф местности и естественные укрытия."Танкисты, подавляя огневые средства опорных пунктов ВСУ, используют сложный тактический элемент - "фланговую стрельбу" в движении из танкового вооружения. Стрельба по противнику ведется, когда боевая машина находится в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения огневых позиций ВСУ танками и БТР в ходе спецоперации Кадры уничтожения огневых позиций ВСУ танками и БТР в ходе спецоперации 2022-07-02T09:45 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, т-80бв