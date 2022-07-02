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Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/video-1799750969.html
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР - РИА Новости, 02.07.2022
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР
Минобороны РФ опубликовало в субботу видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортёра БТР-82А по позициям войск Украины. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:45
2022-07-02T09:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
т-80бв
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в субботу видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортёра БТР-82А по позициям войск Украины.В ролике демонстрируется, как танк Т-80БВ выезжает на огневой рубеж на краю поля, откуда ведёт огонь по украинским войскам, сохраняя медленное движение. Затем его сменяет БТР, который ведёт огонь из 30-мм автоматической пушки.В Минобороны уточнили, что экипажи танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций войск Украины и националистических батальонов. Танкисты и экипажи бронетранспортеров выдвигаются на рубеж открытия огня и меняют позицию используя рельеф местности и естественные укрытия."Танкисты, подавляя огневые средства опорных пунктов ВСУ, используют сложный тактический элемент - "фланговую стрельбу" в движении из танкового вооружения. Стрельба по противнику ведется, когда боевая машина находится в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
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Кадры уничтожения огневых позиций ВСУ танками и БТР в ходе спецоперации
Кадры уничтожения огневых позиций ВСУ танками и БТР в ходе спецоперации
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, т-80бв
09:45 02.07.2022 (обновлено: 09:54 02.07.2022)
 
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР

Минобороны опубликовало видео боевой работы танка и бронетранспортера по позициям ВСУ

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в субботу видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортёра БТР-82А по позициям войск Украины.
В ролике демонстрируется, как танк Т-80БВ выезжает на огневой рубеж на краю поля, откуда ведёт огонь по украинским войскам, сохраняя медленное движение. Затем его сменяет БТР, который ведёт огонь из 30-мм автоматической пушки.
В Минобороны уточнили, что экипажи танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций войск Украины и националистических батальонов. Танкисты и экипажи бронетранспортеров выдвигаются на рубеж открытия огня и меняют позицию используя рельеф местности и естественные укрытия.
"Танкисты, подавляя огневые средства опорных пунктов ВСУ, используют сложный тактический элемент - "фланговую стрельбу" в движении из танкового вооружения. Стрельба по противнику ведется, когда боевая машина находится в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя", - добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияТ-80БВ
 
 
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