https://ria.ru/20220702/video-1799750969.html
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР - РИА Новости, 02.07.2022
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР
Минобороны РФ опубликовало в субботу видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортёра БТР-82А по позициям войск Украины. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T09:45
2022-07-02T09:45
2022-07-02T09:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
т-80бв
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало в субботу видео боевой работы танка Т-80БВ и бронетранспортёра БТР-82А по позициям войск Украины.В ролике демонстрируется, как танк Т-80БВ выезжает на огневой рубеж на краю поля, откуда ведёт огонь по украинским войскам, сохраняя медленное движение. Затем его сменяет БТР, который ведёт огонь из 30-мм автоматической пушки.В Минобороны уточнили, что экипажи танков Т-80БВ и бронетранспортёров БТР-82А морской пехоты выполняют задачи по уничтожению огневых точек и укрепленных позиций войск Украины и националистических батальонов. Танкисты и экипажи бронетранспортеров выдвигаются на рубеж открытия огня и меняют позицию используя рельеф местности и естественные укрытия."Танкисты, подавляя огневые средства опорных пунктов ВСУ, используют сложный тактический элемент - "фланговую стрельбу" в движении из танкового вооружения. Стрельба по противнику ведется, когда боевая машина находится в движении, что повышает выживаемость техники на поле боя", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения огневых позиций ВСУ танками и БТР в ходе спецоперации
Кадры уничтожения огневых позиций ВСУ танками и БТР в ходе спецоперации
2022-07-02T09:45
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PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия, т-80бв
09:45 02.07.2022 (обновлено: 09:54 02.07.2022)
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танком и БТР
Минобороны опубликовало видео боевой работы танка и бронетранспортера по позициям ВСУ