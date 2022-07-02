https://ria.ru/20220702/vertolet-1799764087.html

В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду

В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду - РИА Новости, 02.07.2022

В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду

Частный вертолет, вылетевший в субботу утром с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку на воду в реке Большой Абакан... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:47

2022-07-02T11:47

2022-07-02T12:47

республика хакасия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Частный вертолет, вылетевший в субботу утром с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку на воду в реке Большой Абакан в Хакасии, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 2 июля 2022 года вертолет Robinson 44 вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера, после чего совершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан в Республике Хакасия. Воздушное судно обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, и пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту полученной информации о сработавшем аварийном маяке у вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на место вылетят следователи и следователи-криминалисты.Также по данному факту Горно-Алтайским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20220630/vertolet-1799257027.html

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика хакасия, происшествия