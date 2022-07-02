11:47 02.07.2022 (обновлено: 12:47 02.07.2022)
В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду
В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на реку Большой Абакан
CC0 / Anadolu-olgy /
Хакасия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Частный вертолет, вылетевший в субботу утром с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку на воду в реке Большой Абакан в Хакасии, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что 2 июля 2022 года вертолет Robinson 44 вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера, после чего совершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан в Республике Хакасия. Воздушное судно обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, и пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту полученной информации о сработавшем аварийном маяке у вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).
В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на место вылетят следователи и следователи-криминалисты.
Также по данному факту Горно-Алтайским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.