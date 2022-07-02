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В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду - РИА Новости, 02.07.2022
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В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду
В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду - РИА Новости, 02.07.2022
В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду
Частный вертолет, вылетевший в субботу утром с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку на воду в реке Большой Абакан... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:47
2022-07-02T12:47
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Частный вертолет, вылетевший в субботу утром с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку на воду в реке Большой Абакан в Хакасии, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Предварительно установлено, что 2 июля 2022 года вертолет Robinson 44 вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера, после чего совершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан в Республике Хакасия. Воздушное судно обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, и пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.Отмечается, что по факту полученной информации о сработавшем аварийном маяке у вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на место вылетят следователи и следователи-криминалисты.Также по данному факту Горно-Алтайским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
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республика хакасия, происшествия
11:47 02.07.2022 (обновлено: 12:47 02.07.2022)
 
В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на воду

В Хакасии частный вертолет совершил жесткую посадку на реку Большой Абакан

CC0 / Anadolu-olgy / Хакасия
Хакасия - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
CC0 / Anadolu-olgy /
Хакасия. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 2 июл – РИА Новости. Частный вертолет, вылетевший в субботу утром с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае, совершил жесткую посадку на воду в реке Большой Абакан в Хакасии, сообщили журналистам в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Предварительно установлено, что 2 июля 2022 года вертолет Robinson 44 вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера, после чего совершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан в Республике Хакасия. Воздушное судно обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, и пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту полученной информации о сработавшем аварийном маяке у вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).
В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на место вылетят следователи и следователи-криминалисты.
Также по данному факту Горно-Алтайским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Якутии - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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