Рейтинг@Mail.ru
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/vaktsinatsiya-1799752827.html
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян - РИА Новости, 02.07.2022
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян
Массовой вакцинации против обезьяньей оспы сейчас не требуется, но рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:05
2022-07-02T10:05
оспа обезьян
воз
здоровье - общество
мелита вуйнович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_133:0:2813:1507_1920x0_80_0_0_62564fb013cada1434dfb74e30131ae7.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Массовой вакцинации против обезьяньей оспы сейчас не требуется, но рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Меры, рекомендованные комитетом ММСП (членом которого является Россия), включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, однако рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях", - сказала она в интервью агентству.За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751457921_388:0:2521:1600_1920x0_80_0_0_d777d66e374893845826621f1daa6d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оспа обезьян, воз, здоровье - общество, мелита вуйнович
10:05 02.07.2022
 
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян

Представитель ВОЗ Вуйнович: массовой вакцинации от оспы обезьян сейчас не требуется

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Шприц с лекарством. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Массовой вакцинации против обезьяньей оспы сейчас не требуется, но рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Меры, рекомендованные комитетом ММСП (членом которого является Россия), включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, однако рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях", - сказала она в интервью агентству.
За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
Инфографика
Посмотреть
 
Оспа обезьянВОЗЗдоровье - ОбществоМелита Вуйнович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала