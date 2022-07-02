https://ria.ru/20220702/vaktsinatsiya-1799752827.html

В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян

В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян - РИА Новости, 02.07.2022

В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян

Массовой вакцинации против обезьяньей оспы сейчас не требуется, но рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:05

2022-07-02T10:05

2022-07-02T10:05

оспа обезьян

воз

здоровье - общество

мелита вуйнович

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Массовой вакцинации против обезьяньей оспы сейчас не требуется, но рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Меры, рекомендованные комитетом ММСП (членом которого является Россия), включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, однако рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях", - сказала она в интервью агентству.За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оспа обезьян, воз, здоровье - общество, мелита вуйнович