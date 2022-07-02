https://ria.ru/20220702/vaktsinatsiya-1799752827.html
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян - РИА Новости, 02.07.2022
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян
Массовой вакцинации против обезьяньей оспы сейчас не требуется, но рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:05
2022-07-02T10:05
2022-07-02T10:05
оспа обезьян
воз
здоровье - общество
мелита вуйнович
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Массовой вакцинации против обезьяньей оспы сейчас не требуется, но рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях, заявила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Меры, рекомендованные комитетом ММСП (членом которого является Россия), включают усиленное наблюдение, меры гигиены, изоляцию заболевших и контактировавших с ними лиц. В настоящее время массовая вакцинация не рекомендуется, однако рассматривается вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в определенных ситуациях", - сказала она в интервью агентству.За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оспа обезьян, воз, здоровье - общество, мелита вуйнович
В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян
Представитель ВОЗ Вуйнович: массовой вакцинации от оспы обезьян сейчас не требуется