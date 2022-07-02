https://ria.ru/20220702/ukraina-1799799430.html

"Наконец-то!" Немцы поддержали Израиль после критики в адрес посла Украины

"Наконец-то!" Немцы поддержали Израиль после критики в адрес посла Украины - РИА Новости, 02.07.2022

"Наконец-то!" Немцы поддержали Израиль после критики в адрес посла Украины

Читатели немецкого журнала Spiegel оценили реакцию дипмиссии Израиля в Берлине на высказывания посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:37

2022-07-02T16:37

2022-07-02T16:37

в мире

андрей мельник

степан бандера

ангела меркель

украина

израиль

германия

организация украинских националистов

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel оценили реакцию дипмиссии Израиля в Берлине на высказывания посла Украины Андрея Мельника о Степане Бандере.Ранее дипломат дал интервью блогеру и журналисту Тило Юнгу, в котором отрицал связи Бандеры с гитлеровской Германией и объяснил массовые убийства украинскими националистами мирных поляков во время Второй мировой тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". Израильское посольство обвинило Мельника в искажении исторических фактов, преуменьшении холокоста и оскорблении памяти людей, убитых Бандерой и его приспешниками.Многие читатели встали на сторону осудивших украинского дипломата, призвав власти в Берлине тоже наконец-то отреагировать на его выходки."Мельника пора сменить на посту посла, пока он не представил Украину на мировой арене еще хуже", — считает Zack."Мельнику позволяют безнаказанно говорить все это, потому что он на стороне "хороших парней". Если бы он был послом другой страны, например Сербии или даже России, его бы здесь уже не было. Более чем прискорбно, что мы так выборочно относимся к нашим моральным ориентирам", — посетовал Lew_Bronstein."Как насчет того, чтобы чего-нибудь уже потребовать? Например, уволить этого господина со своего поста? Можно будет послать ему связку ливерных колбас в качестве провизии. А потом — удачной дороги", — выразил мнение Reklov."И у нас скоро будут такие люди в ЕС! Какие ценности они будут защищать?" — возмутился Henning-tdbOLEJ7g."Люди считают Евромайдан великим событием, но мало кто знает, что многие из его инициаторов были братьями по духу этому Мельнику. Или не хотят знать", — подчеркнул Cruemel2."Так, Польша и Израиль уже высказались, даже Украина от него дистанцировалась, хоть и половинчато. Заявление от страны, в которой этот господин работает послом, сейчас было бы уместно как никогда", — отметил sauron."Господин Мельник наконец-то получил красную карточку! Выслать прочь и сделать персоной нон грата!" — подытожили читатели.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Посол Украины в Германии Андрей Мельник не раз позволял себе резкие высказывания в адрес местных властей. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить Киеву танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, он обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой".* Запрещенная в России экстремистская организация

https://radiosputnik.ria.ru/20220611/nato-1794727897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220701/bandera-1799504320.html

https://ria.ru/20220701/posol-1799496275.html

https://ria.ru/20220630/natsionalisty-1799147443.html

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израиль

германия

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Станислав Ванд

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