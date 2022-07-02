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На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны - РИА Новости, 02.07.2022
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На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны
На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны - РИА Новости, 02.07.2022
На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны
Украинский пограничник задержан в Винницкой области по подозрению в вымогательстве взятки в 10 тысяч долларов у мужчины призывного возраста за возможность... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:38
2022-07-02T11:38
в мире
владимир зеленский
украина
центральный регион (малави)
сша
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинский пограничник задержан в Винницкой области по подозрению в вымогательстве взятки в 10 тысяч долларов у мужчины призывного возраста за возможность покинуть страну, сообщили в генеральной прокуратуре Украины."При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды... По данным следствия, пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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в мире, владимир зеленский, украина, центральный регион (малави), сша
11:38 02.07.2022
 
На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны

Генпрокуратура Украины заявила о пограничника заподозрили в вымогательстве взятки

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинский пограничник задержан в Винницкой области по подозрению в вымогательстве взятки в 10 тысяч долларов у мужчины призывного возраста за возможность покинуть страну, сообщили в генеральной прокуратуре Украины.
"При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды... По данным следствия, пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.
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