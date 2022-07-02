https://ria.ru/20220702/ukraina-1799763049.html

На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны

На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны - РИА Новости, 02.07.2022

На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны

Украинский пограничник задержан в Винницкой области по подозрению в вымогательстве взятки в 10 тысяч долларов у мужчины призывного возраста за возможность... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:38

2022-07-02T11:38

2022-07-02T11:38

в мире

владимир зеленский

украина

центральный регион (малави)

сша

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинский пограничник задержан в Винницкой области по подозрению в вымогательстве взятки в 10 тысяч долларов у мужчины призывного возраста за возможность покинуть страну, сообщили в генеральной прокуратуре Украины."При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды... По данным следствия, пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20220521/vyezd-1789913154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, украина, центральный регион (малави), сша