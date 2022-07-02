На Украине пограничника задержали за взятку за выезд из страны
Генпрокуратура Украины заявила о пограничника заподозрили в вымогательстве взятки
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Украинский пограничник задержан в Винницкой области по подозрению в вымогательстве взятки в 10 тысяч долларов у мужчины призывного возраста за возможность покинуть страну, сообщили в генеральной прокуратуре Украины.
"При процессуальном руководстве Винницкой специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона задержан военнослужащий Могилев-Подольского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины по факту получения неправомерной выгоды... По данным следствия, пограничник требовал у гражданина призывного возраста, которому на период действия в Украине правового режима военного положения выезд за пределы страны запрещен, 10 тысяч долларов США за беспрепятственное пересечение государственной границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
На Украине с 24 февраля введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Он постановил осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечь транспортные средства для обеспечения нужд армии и силовых структур Украины. В соответствии с принятыми властями решениями военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.