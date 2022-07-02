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Пушков объяснил, как Украина шокировала Израиль - РИА Новости, 02.07.2022
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Пушков объяснил, как Украина шокировала Израиль
Пушков объяснил, как Украина шокировала Израиль - РИА Новости, 02.07.2022
Пушков объяснил, как Украина шокировала Израиль
Западный мир, включая Германию, "проглатывает" "агрессивную ересь" со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T06:29
2022-07-02T06:29
в мире
олаф шольц
франк-вальтер штайнмайер
германия
украина
израиль
мид германии
андрей мельник
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Западный мир, включая Германию, "проглатывает" "агрессивную ересь" со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, заявил сенатор Алексей Пушков.Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещена пропаганда нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по утверждению Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По словам посла, "поляки хотят политизировать эту историю"."Лицо украинской "дипломатии" во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Как заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, ведомство приняло к сведению заявления посла Украины о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины. При этом посольство Израиля в Германии в своем Twitter выступило с резкой критикой заявлений Мельника, назвав их "искажением исторических фактов" и "оскорблением тех, кто был убит Бандерой и его людьми".Мельник неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с его личностью, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками. Также дипломат допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Весной в ответ на слова Шольца о том, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.
https://ria.ru/20220701/melnik-1799587250.html
https://ria.ru/20220602/melnik-1792631105.html
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в мире, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер, германия, украина, израиль, мид германии, андрей мельник
06:29 02.07.2022
 
Пушков объяснил, как Украина шокировала Израиль

Сенатор Пушков: западный мир "проглатывает ересь" со стороны посла Украины в ФРГ Мельника

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Западный мир, включая Германию, "проглатывает" "агрессивную ересь" со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещена пропаганда нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по утверждению Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По словам посла, "поляки хотят политизировать эту историю".
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"Лицо украинской "дипломатии" во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, ведомство приняло к сведению заявления посла Украины о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины. При этом посольство Израиля в Германии в своем Twitter выступило с резкой критикой заявлений Мельника, назвав их "искажением исторических фактов" и "оскорблением тех, кто был убит Бандерой и его людьми".
Мельник неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с его личностью, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками.
Также дипломат допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Весной в ответ на слова Шольца о том, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.
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В миреОлаф ШольцФранк-Вальтер ШтайнмайерГерманияУкраинаИзраильМИД ГерманииАндрей Мельник
 
 
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