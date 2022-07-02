Пушков объяснил, как Украина шокировала Израиль
Сенатор Пушков: западный мир "проглатывает ересь" со стороны посла Украины в ФРГ Мельника
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Западный мир, включая Германию, "проглатывает" "агрессивную ересь" со стороны посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, заявил сенатор Алексей Пушков.
Ранее Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещена пропаганда нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по утверждению Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По словам посла, "поляки хотят политизировать эту историю".
"Лицо украинской "дипломатии" во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Как заявил представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, ведомство приняло к сведению заявления посла Украины о Бандере, но рассматривает их как личное высказывание, а не позицию правительства Украины. При этом посольство Израиля в Германии в своем Twitter выступило с резкой критикой заявлений Мельника, назвав их "искажением исторических фактов" и "оскорблением тех, кто был убит Бандерой и его людьми".
Мельник неоднократно посещал могилу Бандеры в Мюнхене, другие места в Германии, связанные с его личностью, демонстративно поддерживал отношения с его родственниками.
Также дипломат допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Весной в ответ на слова Шольца о том, что он не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Мельник назвал его "обиженной ливерной колбасой", имея в виду безосновательную обиду.