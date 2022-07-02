https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html

Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад

Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад - РИА Новости, 02.07.2022

Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад

Украинцы постоянно твердят Западу, что сражаются и несут большие потери якобы за свободу европейцев. Взамен надеются вступить в ЕС и НАТО. Однако там их не... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:00

2022-07-02T08:00

2022-07-02T08:09

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

владимир зеленский

олаф шольц

эммануэль макрон

украина

киев

россия

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Украинцы постоянно твердят Западу, что сражаются и несут большие потери якобы за свободу европейцев. Взамен надеются вступить в ЕС и НАТО. Однако там их не ждут, а в Киеве все чаще говорят о предательстве. Оставят ли Незалежную один на один с Москвой — в материале РИА Новости.Никакой безопасностиВладимир Зеленский попросил у участников саммита G7 "действенные гарантии безопасности". А Россию надо признать "спонсором терроризма". Каким был ответ лидеров коллективного Запада, неизвестно, потому что они общались с президентом Украины за закрытыми дверями. Журналисты потом попросили канцлера Германии Олафа Шольца внести ясность, и тот не придумал ничего лучше, чем рассмеяться и развести руками. А Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж не обвиняет Москву в терроризме. "Франция не следует этой методике. Мы говорим о военном преступлении, квалификация принадлежит судьям", — сказал он.Конечно, в заявлении "Большой семерки" по традиции выражается готовность удовлетворить все нужды Украины. В частности, киевский режим продолжат вооружать и снабжать разведданными. И предоставят гуманитарную помощь на 30 миллиардов долларов.Но оружие присылают не в тех количествах, в каких хотелось бы. Так, немецкие СМИ сообщают, что правительство Шольца тормозит передачу тяжелой артиллерии. Вместо этого шлют в основном боеприпасы. А вопрос о 100 танках Marder и 88 танках Leopard 1, по данным газеты Die Welt, поставили на паузу.Без НАТО и ЕСЗеленский не может открыто критиковать Запад за то, что там не дают никаких гарантий. Однако и молчать у него не получается. На саммите НАТО в Мадриде он сравнил альянс со старым турникетом в киевском метро, который вроде бы открыт, а как только пытаешься пройти через него, захлопывается. За проход нужно заплатить. Зеленский уверен, что Украина уже заработала на заветный пропуск.Правда, по этому поводу Киеву ответили еще накануне. "Вступление Украины никогда не обсуждалось за столом переговоров, и сейчас этого нет", — подчеркнул глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что когда-нибудь в будущем присоединение к альянсу возможно, но пока украинцам "нужно сражаться с Россией".Весной в Киеве активно обсуждали вступление в Евросоюз. Местные эксперты считали, что можно потерять Донбасс, но членство в ЕС станет чем-то вроде утешительного приза. Власти поддерживали подобные настроения. "Вы видите, кто чего достоин, что Украина должна стать членом ЕС в ближайшее время, у нас есть этот шанс", — обращался Зеленский к западным союзникам.В конце июня статус кандидата действительно дали, однако Макрон уточнил: полноценное членство достижимо только спустя десятилетия. За это время евробюрократы должны убедиться, что на Украине одолели коррупцию, добились верховенства закона, провели судебную реформу, защитили всевозможные меньшинства и свободу слова.Никаких исключений не сделают. Напомним: Турция ждет одобрения Брюсселя с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го, Албания — с 2014-го. Украинские оптимисты хотят повторить опыт Хорватии, которая стала кандидатом в 2004 году, а членом ЕС в 2013-м, но премьер-министр Албании Эди Рама рекомендует им не питать иллюзий и надеяться "на следующий век". При этом, как указывают в Еврокомиссии, Украину лишат статуса претендента, если не увидят там реформ.Интересы жертвыОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что Зеленский уже раздражает западных политиков. США и Евросоюз рассматривали Украину в качестве инструмента борьбы с Россией, а Киев использует образ жертвы, чтобы попасть в ЕС и НАТО. В то же время Брюссель и Вашингтон согласны лишь на туманные обещания."Зеленский очень многие заявления делает так, будто снимается в новом сезоне сериала "Слуга народа" — картинно обращается к западным лидерам, призывая их найти ключ к миру, а тем нужна победа на поле боя чужими руками. Причем США и Евросоюз уже задействовали все методы давления на Россию, в дальнейшем могут только расширять санкции или давать Киеву еще больше оружия", — говорит глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.По его словам, настоящая европейская перспектива и гарантии безопасности появятся у Киева после прекращения боевых действий и начала переговоров. Но сейчас на Западе не думают ни о чем другом, кроме как добиться военного преимущества над Россией.Чем больше Зеленский торопит западных партнеров, тем заметнее их недовольство, отмечает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. "Политики США и Евросоюза почувствовали, что они оказались словно в тени президента Украины: он чаще мелькает на экранах, давит на жалость, играет в вождя сражающейся страны, — поясняет эксперт. — Уже непонятно, кто кому должен. Естественно, на него косятся. Идея с футболкой защитного цвета, которую Зеленский не менял неделями, была хороша, но пора переодеться".Собеседники РИА Новости полагают, что никакие жертвы не приблизят Киев к изменению статуса инструмента в глазах партнеров. Да и исход боевых действий помощь Запада не изменит.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

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ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, олаф шольц, эммануэль макрон, украина, киев, россия, g7, евросоюз, нато, политика