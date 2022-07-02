Рейтинг@Mail.ru
Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html
Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад
Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад - РИА Новости, 02.07.2022
Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад
Украинцы постоянно твердят Западу, что сражаются и несут большие потери якобы за свободу европейцев. Взамен надеются вступить в ЕС и НАТО. Однако там их не... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:00
2022-07-02T08:09
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
олаф шольц
эммануэль макрон
украина
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Украинцы постоянно твердят Западу, что сражаются и несут большие потери якобы за свободу европейцев. Взамен надеются вступить в ЕС и НАТО. Однако там их не ждут, а в Киеве все чаще говорят о предательстве. Оставят ли Незалежную один на один с Москвой — в материале РИА Новости.Никакой безопасностиВладимир Зеленский попросил у участников саммита G7 "действенные гарантии безопасности". А Россию надо признать "спонсором терроризма". Каким был ответ лидеров коллективного Запада, неизвестно, потому что они общались с президентом Украины за закрытыми дверями. Журналисты потом попросили канцлера Германии Олафа Шольца внести ясность, и тот не придумал ничего лучше, чем рассмеяться и развести руками. А Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж не обвиняет Москву в терроризме. "Франция не следует этой методике. Мы говорим о военном преступлении, квалификация принадлежит судьям", — сказал он.Конечно, в заявлении "Большой семерки" по традиции выражается готовность удовлетворить все нужды Украины. В частности, киевский режим продолжат вооружать и снабжать разведданными. И предоставят гуманитарную помощь на 30 миллиардов долларов.Но оружие присылают не в тех количествах, в каких хотелось бы. Так, немецкие СМИ сообщают, что правительство Шольца тормозит передачу тяжелой артиллерии. Вместо этого шлют в основном боеприпасы. А вопрос о 100 танках Marder и 88 танках Leopard 1, по данным газеты Die Welt, поставили на паузу.Без НАТО и ЕСЗеленский не может открыто критиковать Запад за то, что там не дают никаких гарантий. Однако и молчать у него не получается. На саммите НАТО в Мадриде он сравнил альянс со старым турникетом в киевском метро, который вроде бы открыт, а как только пытаешься пройти через него, захлопывается. За проход нужно заплатить. Зеленский уверен, что Украина уже заработала на заветный пропуск.Правда, по этому поводу Киеву ответили еще накануне. "Вступление Украины никогда не обсуждалось за столом переговоров, и сейчас этого нет", — подчеркнул глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что когда-нибудь в будущем присоединение к альянсу возможно, но пока украинцам "нужно сражаться с Россией".Весной в Киеве активно обсуждали вступление в Евросоюз. Местные эксперты считали, что можно потерять Донбасс, но членство в ЕС станет чем-то вроде утешительного приза. Власти поддерживали подобные настроения. "Вы видите, кто чего достоин, что Украина должна стать членом ЕС в ближайшее время, у нас есть этот шанс", — обращался Зеленский к западным союзникам.В конце июня статус кандидата действительно дали, однако Макрон уточнил: полноценное членство достижимо только спустя десятилетия. За это время евробюрократы должны убедиться, что на Украине одолели коррупцию, добились верховенства закона, провели судебную реформу, защитили всевозможные меньшинства и свободу слова.Никаких исключений не сделают. Напомним: Турция ждет одобрения Брюсселя с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го, Албания — с 2014-го. Украинские оптимисты хотят повторить опыт Хорватии, которая стала кандидатом в 2004 году, а членом ЕС в 2013-м, но премьер-министр Албании Эди Рама рекомендует им не питать иллюзий и надеяться "на следующий век". При этом, как указывают в Еврокомиссии, Украину лишат статуса претендента, если не увидят там реформ.Интересы жертвыОпрошенные РИА Новости эксперты считают, что Зеленский уже раздражает западных политиков. США и Евросоюз рассматривали Украину в качестве инструмента борьбы с Россией, а Киев использует образ жертвы, чтобы попасть в ЕС и НАТО. В то же время Брюссель и Вашингтон согласны лишь на туманные обещания."Зеленский очень многие заявления делает так, будто снимается в новом сезоне сериала "Слуга народа" — картинно обращается к западным лидерам, призывая их найти ключ к миру, а тем нужна победа на поле боя чужими руками. Причем США и Евросоюз уже задействовали все методы давления на Россию, в дальнейшем могут только расширять санкции или давать Киеву еще больше оружия", — говорит глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.По его словам, настоящая европейская перспектива и гарантии безопасности появятся у Киева после прекращения боевых действий и начала переговоров. Но сейчас на Западе не думают ни о чем другом, кроме как добиться военного преимущества над Россией.Чем больше Зеленский торопит западных партнеров, тем заметнее их недовольство, отмечает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. "Политики США и Евросоюза почувствовали, что они оказались словно в тени президента Украины: он чаще мелькает на экранах, давит на жалость, играет в вождя сражающейся страны, — поясняет эксперт. — Уже непонятно, кто кому должен. Естественно, на него косятся. Идея с футболкой защитного цвета, которую Зеленский не менял неделями, была хороша, но пора переодеться".Собеседники РИА Новости полагают, что никакие жертвы не приблизят Киев к изменению статуса инструмента в глазах партнеров. Да и исход боевых действий помощь Запада не изменит.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796278985.html
https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4bde246f772698fad6a7fd5446665f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, олаф шольц, эммануэль макрон, украина, киев, россия, g7, евросоюз, нато, политика
08:00 02.07.2022 (обновлено: 08:09 02.07.2022)
 

Украине указали на место. Чем Зеленский разозлил Запад

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Украинцы постоянно твердят Западу, что сражаются и несут большие потери якобы за свободу европейцев. Взамен надеются вступить в ЕС и НАТО. Однако там их не ждут, а в Киеве все чаще говорят о предательстве. Оставят ли Незалежную один на один с Москвой — в материале РИА Новости.

Никакой безопасности

Владимир Зеленский попросил у участников саммита G7 "действенные гарантии безопасности". А Россию надо признать "спонсором терроризма". Каким был ответ лидеров коллективного Запада, неизвестно, потому что они общались с президентом Украины за закрытыми дверями. Журналисты потом попросили канцлера Германии Олафа Шольца внести ясность, и тот не придумал ничего лучше, чем рассмеяться и развести руками. А Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж не обвиняет Москву в терроризме. "Франция не следует этой методике. Мы говорим о военном преступлении, квалификация принадлежит судьям", — сказал он.
© AP Photo / Pool / Tobias SchwarzПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи перед лидерами G7
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи перед лидерами G7 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Pool / Tobias Schwarz
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи перед лидерами G7
Конечно, в заявлении "Большой семерки" по традиции выражается готовность удовлетворить все нужды Украины. В частности, киевский режим продолжат вооружать и снабжать разведданными. И предоставят гуманитарную помощь на 30 миллиардов долларов.
Но оружие присылают не в тех количествах, в каких хотелось бы. Так, немецкие СМИ сообщают, что правительство Шольца тормозит передачу тяжелой артиллерии. Вместо этого шлют в основном боеприпасы. А вопрос о 100 танках Marder и 88 танках Leopard 1, по данным газеты Die Welt, поставили на паузу.
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле
Руководитель фракции Слуга народа в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия и помощник президента России Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле

Без НАТО и ЕС

Зеленский не может открыто критиковать Запад за то, что там не дают никаких гарантий. Однако и молчать у него не получается. На саммите НАТО в Мадриде он сравнил альянс со старым турникетом в киевском метро, который вроде бы открыт, а как только пытаешься пройти через него, захлопывается. За проход нужно заплатить. Зеленский уверен, что Украина уже заработала на заветный пропуск.
Правда, по этому поводу Киеву ответили еще накануне. "Вступление Украины никогда не обсуждалось за столом переговоров, и сейчас этого нет", — подчеркнул глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что когда-нибудь в будущем присоединение к альянсу возможно, но пока украинцам "нужно сражаться с Россией".
© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
Весной в Киеве активно обсуждали вступление в Евросоюз. Местные эксперты считали, что можно потерять Донбасс, но членство в ЕС станет чем-то вроде утешительного приза. Власти поддерживали подобные настроения. "Вы видите, кто чего достоин, что Украина должна стать членом ЕС в ближайшее время, у нас есть этот шанс", — обращался Зеленский к западным союзникам.
В конце июня статус кандидата действительно дали, однако Макрон уточнил: полноценное членство достижимо только спустя десятилетия. За это время евробюрократы должны убедиться, что на Украине одолели коррупцию, добились верховенства закона, провели судебную реформу, защитили всевозможные меньшинства и свободу слова.
Никаких исключений не сделают. Напомним: Турция ждет одобрения Брюсселя с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го, Албания — с 2014-го. Украинские оптимисты хотят повторить опыт Хорватии, которая стала кандидатом в 2004 году, а членом ЕС в 2013-м, но премьер-министр Албании Эди Рама рекомендует им не питать иллюзий и надеяться "на следующий век". При этом, как указывают в Еврокомиссии, Украину лишат статуса претендента, если не увидят там реформ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Истерический день. Евросоюз предложил Украине сдаться

Интересы жертвы

Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что Зеленский уже раздражает западных политиков. США и Евросоюз рассматривали Украину в качестве инструмента борьбы с Россией, а Киев использует образ жертвы, чтобы попасть в ЕС и НАТО. В то же время Брюссель и Вашингтон согласны лишь на туманные обещания.
"Зеленский очень многие заявления делает так, будто снимается в новом сезоне сериала "Слуга народа" — картинно обращается к западным лидерам, призывая их найти ключ к миру, а тем нужна победа на поле боя чужими руками. Причем США и Евросоюз уже задействовали все методы давления на Россию, в дальнейшем могут только расширять санкции или давать Киеву еще больше оружия", — говорит глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.
© Квартал-95 (2015) Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
Владимир Зеленский в фильме Слуга народа
© Квартал-95 (2015)
Владимир Зеленский в фильме "Слуга народа"
По его словам, настоящая европейская перспектива и гарантии безопасности появятся у Киева после прекращения боевых действий и начала переговоров. Но сейчас на Западе не думают ни о чем другом, кроме как добиться военного преимущества над Россией.
Чем больше Зеленский торопит западных партнеров, тем заметнее их недовольство, отмечает замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин. "Политики США и Евросоюза почувствовали, что они оказались словно в тени президента Украины: он чаще мелькает на экранах, давит на жалость, играет в вождя сражающейся страны, — поясняет эксперт. — Уже непонятно, кто кому должен. Естественно, на него косятся. Идея с футболкой защитного цвета, которую Зеленский не менял неделями, была хороша, но пора переодеться".
Собеседники РИА Новости полагают, что никакие жертвы не приблизят Киев к изменению статуса инструмента в глазах партнеров. Да и исход боевых действий помощь Запада не изменит.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Украина стала триггером": что происходит с рейтингами западных лидеров
 
Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийОлаф ШольцЭммануэль МакронУкраинаКиевРоссияG7ЕвросоюзНАТОПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала