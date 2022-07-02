https://ria.ru/20220702/ukaz-1799732822.html

Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад

Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад - РИА Новости, 02.07.2022

Financial Times: Путин одним указом "щелкнул по носу" Запад

Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов. К... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T01:19

2022-07-02T01:19

2022-07-02T02:16

владимир путин

россия

япония

сахалин-2

sakhalin energy

shell

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил западных энергетических гигантов. К такому выводу пришло британское издание Financial Times.Как отмечается в статье, передача активов государству — это предупреждение для производителей топлива из недружественных стран, пытающихся быстро и легко продать свои активы.Указ ПутинаНакануне глава российского государства подписал указ, согласно которому оператор проекта — Sakhalin Energy (совместное предприятие "Газпрома", Shell, Mitsui и Mitsubishi) — будет заменен на новое российское юрлицо. А имущество компании станет собственностью России.Доли в уставном капитале нового оператора "Сахалина-2", создаваемого вместо Sakhalin Energy, будут у "Газпром Сахалин холдинга" и самой новой компании-оператора, при этом иностранные участники за месяц обязаны уведомить правительство России о согласии принять свои доли в новом операторе, пропорционально текущим. При этом иностранные компании имеют возможность получить доли в новом операторе, пропорционально своим текущим долям в Sakhalin Energy. Также, согласно указу, все сотрудники нынешнего оператора "Сахалин-2" Sakhalin Energy должны быть переведены в структуру нового оператора.Поставки продолжатсяОснований для остановки поставок СПГ в связи с указом по "Сахалину-2" нет, детали по определению стоимости проектов для продажи долей в рамках создания новых компаний будут определяться правительством, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Пока мы не видим оснований для этого", - сказал он.Премьер-министр Японии Фумио Кисида, в свою очередь, завил, что указ президента России о проекте "Сахалин-2" не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены, сказал журналистам."Был выпущен указ президента России по проекту "Сахалин-2". Но это не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены", - сказал он.Глава правительства также отметил, что СПГ не входил в пакет санкций, поскольку таково было решение G7.Японские компании хотят остатьсяЯпонские компании, владеющие долями в "Сахалин-2", намерены оставаться в проекте, сообщила также Financial Times со ссылкой на представителя японского правительства."Мы остаемся", - цитирует издание своего собеседника.Он также сообщил, что японские компании намерены оставаться в проекте даже при условии, что консорциум будет платить налоги в России. Это объясняется "чрезвычайно выгодными условиями" долгосрочных контрактов по поставке СПГ из проекта в Японию."Каких еще бед ждать?"Японские пользователи твиттера резко отреагировали на новость об указе Владимира Путина по нефтегазовому проекту "Сахалин-2".Многие пользователи пришли в ярость из-за самоубийственной политики Токио, которая прежде всего скажется на обычных гражданах." Если мы не откажемся от этих антироссийских санкций, сами погрузимся в бедность и нищету!" — отметил hr_party_prc."Это естественный результат помутнения в мозгах, когда мы слепо плетемся в хвосте Европы и Америки (точнее, Британии и США)", — подытожили пользователи."Сахалин-2""Сахалин-2" – нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции.Структура проекта – три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, порт "Пригородное", терминал отгрузки нефти и завод СПГ проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.Проект предусматривает разработку двух шельфовых месторождений: Пильтун-Астохского (главным образом нефтяного месторождения с попутным газом) и Лунского (преимущественно газового месторождения с попутным газовым конденсатом и нефтяной оторочкой)

https://ria.ru/20220701/aktsii-1799526543.html

https://ria.ru/20220701/shell-1799510278.html

https://ria.ru/20220701/sakhalin-2-1799457483.html

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владимир путин, россия, япония, сахалин-2, sakhalin energy, shell, в мире