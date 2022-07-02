https://ria.ru/20220702/trizub-1799744023.html

Молодежь демонтировала "тризуб" со здания ДК в Харьковской области

Молодежь демонтировала "тризуб" со здания ДК в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2022

Молодежь демонтировала "тризуб" со здания ДК в Харьковской области

Активисты купянской молодежной организации "Орбита" (Харьковская область) демонтировали символ Украины "тризуб" с дома культуры села Петропавловка в пригороде... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:24

2022-07-02T08:24

2022-07-02T08:24

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Активисты купянской молодежной организации "Орбита" (Харьковская область) демонтировали символ Украины "тризуб" с дома культуры села Петропавловка в пригороде Купянска, сообщила руководитель пресс-служба главы военно-гражданской администрации Харьковской области Анастасия Рублёвская."Активисты купянской молодежной организации "Орбита" демонтировали символ нацистской Украины с дома культуры в Петропавловке", - сообщила Рублёвская журналистам.Молодежь подогнала автокран с подъемной корзиной к зданию ДК и молотками сбила большой "тризуб" площадью примерно 2х1,5 метра.Один из активистов, Илья Гаманин, рассказал, что молодежь собралась, "чтобы снять символы преступной фашистской украинской власти"."Мы не вандалы, мы будем полностью менять на наши, российские символы. Я и мое окружение воспринимает это полностью позитивно, считает, что это правильное дело, считает, что наши войска сражаются за правое дело", - заявил он.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, харьковская область