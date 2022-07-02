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Молодежь демонтировала "тризуб" со здания ДК в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/trizub-1799744023.html
Молодежь демонтировала "тризуб" со здания ДК в Харьковской области
Молодежь демонтировала "тризуб" со здания ДК в Харьковской области - РИА Новости, 02.07.2022
Молодежь демонтировала "тризуб" со здания ДК в Харьковской области
Активисты купянской молодежной организации "Орбита" (Харьковская область) демонтировали символ Украины "тризуб" с дома культуры села Петропавловка в пригороде... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:24
2022-07-02T08:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Активисты купянской молодежной организации "Орбита" (Харьковская область) демонтировали символ Украины "тризуб" с дома культуры села Петропавловка в пригороде Купянска, сообщила руководитель пресс-служба главы военно-гражданской администрации Харьковской области Анастасия Рублёвская."Активисты купянской молодежной организации "Орбита" демонтировали символ нацистской Украины с дома культуры в Петропавловке", - сообщила Рублёвская журналистам.Молодежь подогнала автокран с подъемной корзиной к зданию ДК и молотками сбила большой "тризуб" площадью примерно 2х1,5 метра.Один из активистов, Илья Гаманин, рассказал, что молодежь собралась, "чтобы снять символы преступной фашистской украинской власти"."Мы не вандалы, мы будем полностью менять на наши, российские символы. Я и мое окружение воспринимает это полностью позитивно, считает, что это правильное дело, считает, что наши войска сражаются за правое дело", - заявил он.
https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html
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в мире, украина, харьковская область
08:24 02.07.2022
 
Молодежь демонтировала "тризуб" со здания ДК в Харьковской области

Молодежь демонтировала украинский "тризуб" с ДК в Петропавловке в Харьковской области

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗнак "Въезд запрещен" и флаг Украины
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Знак "Въезд запрещен" и флаг Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Активисты купянской молодежной организации "Орбита" (Харьковская область) демонтировали символ Украины "тризуб" с дома культуры села Петропавловка в пригороде Купянска, сообщила руководитель пресс-служба главы военно-гражданской администрации Харьковской области Анастасия Рублёвская.
"Активисты купянской молодежной организации "Орбита" демонтировали символ нацистской Украины с дома культуры в Петропавловке", - сообщила Рублёвская журналистам.
Молодежь подогнала автокран с подъемной корзиной к зданию ДК и молотками сбила большой "тризуб" площадью примерно 2х1,5 метра.
Один из активистов, Илья Гаманин, рассказал, что молодежь собралась, "чтобы снять символы преступной фашистской украинской власти".
"Мы не вандалы, мы будем полностью менять на наши, российские символы. Я и мое окружение воспринимает это полностью позитивно, считает, что это правильное дело, считает, что наши войска сражаются за правое дело", - заявил он.
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