Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ
New York Post: Трамп может объявить о намерении побороться за пост президента в 2024 году
© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Издание New York Post, вслед за CNN, сообщило со ссылкой на источники, что бывший президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении побороться за пост главы государства в 2024 году.
В середине июня CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.
"Трамп рассматривает возможность заранее войти в президентскую гонку 2024 года, возможно даже, до промежуточных выборов, говорит источник", - сообщает New York Post.
Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год.
По данным источника газеты, окружение политика готовится к запуску кампании. "Трамп может объявить, что будет участвовать в выборах, до ноября", - говорится в сообщении.
Сам Трамп ранее не отвечал прямо на вопрос об участии в выборах, но и не исключал такую перспективу. В недавнем интервью политик даже предположил, кто может стать его партнером в борьбе за президентское кресло, не исключив, что это будет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис. Участвуя в борьбе за президентское кресло в 2016 году, предвыборную кампанию Трамп начал в июне 2015-го.
30 июня, 14:27Конгрессвумен назвала Трампа внутренней угрозой для США