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Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
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Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ
Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022
Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ
Издание New York Post, вслед за CNN, сообщило со ссылкой на источники, что бывший президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T23:53
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сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Издание New York Post, вслед за CNN, сообщило со ссылкой на источники, что бывший президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении побороться за пост главы государства в 2024 году.В середине июня CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год.По данным источника газеты, окружение политика готовится к запуску кампании. "Трамп может объявить, что будет участвовать в выборах, до ноября", - говорится в сообщении.Сам Трамп ранее не отвечал прямо на вопрос об участии в выборах, но и не исключал такую перспективу. В недавнем интервью политик даже предположил, кто может стать его партнером в борьбе за президентское кресло, не исключив, что это будет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис. Участвуя в борьбе за президентское кресло в 2016 году, предвыборную кампанию Трамп начал в июне 2015-го.
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сша, в мире, дональд трамп
23:53 02.07.2022
 
Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ

New York Post: Трамп может объявить о намерении побороться за пост президента в 2024 году

© AP Photo / Ross D. FranklinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Ross D. Franklin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Издание New York Post, вслед за CNN, сообщило со ссылкой на источники, что бывший президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении побороться за пост главы государства в 2024 году.
В середине июня CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.
"Трамп рассматривает возможность заранее войти в президентскую гонку 2024 года, возможно даже, до промежуточных выборов, говорит источник", - сообщает New York Post.
Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год.
По данным источника газеты, окружение политика готовится к запуску кампании. "Трамп может объявить, что будет участвовать в выборах, до ноября", - говорится в сообщении.
Сам Трамп ранее не отвечал прямо на вопрос об участии в выборах, но и не исключал такую перспективу. В недавнем интервью политик даже предположил, кто может стать его партнером в борьбе за президентское кресло, не исключив, что это будет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис. Участвуя в борьбе за президентское кресло в 2016 году, предвыборную кампанию Трамп начал в июне 2015-го.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 14:27
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