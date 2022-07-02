https://ria.ru/20220702/tramp-1799845904.html

Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ

Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.07.2022

Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы, сообщили СМИ

Издание New York Post, вслед за CNN, сообщило со ссылкой на источники, что бывший президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T23:53

2022-07-02T23:53

2022-07-02T23:53

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Издание New York Post, вслед за CNN, сообщило со ссылкой на источники, что бывший президент США Дональд Трамп может в ближайшие месяцы объявить о намерении побороться за пост главы государства в 2024 году.В середине июня CNN со ссылкой на источники сообщал, что Трамп рассматривает возможность выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2022 года.Промежуточные выборы в американский конгресс запланированы на ноябрь 2022 года. На них будут избираться все члены палаты представителей и часть сенаторов. Следующие выборы президента США запланированы на 2024 год.По данным источника газеты, окружение политика готовится к запуску кампании. "Трамп может объявить, что будет участвовать в выборах, до ноября", - говорится в сообщении.Сам Трамп ранее не отвечал прямо на вопрос об участии в выборах, но и не исключал такую перспективу. В недавнем интервью политик даже предположил, кто может стать его партнером в борьбе за президентское кресло, не исключив, что это будет нынешний губернатор Флориды Рон Десантис. Участвуя в борьбе за президентское кресло в 2016 году, предвыборную кампанию Трамп начал в июне 2015-го.

https://ria.ru/20220630/tramp-1799271081.html

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сша, в мире, дональд трамп