https://ria.ru/20220702/tanker-1799785251.html

В Греции освободили российский танкер "Лана"

В Греции освободили российский танкер "Лана" - РИА Новости, 02.07.2022

В Греции освободили российский танкер "Лана"

Танкер "Лана" (бывший "Пегас"), ранее плававший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, освобожден властями Греции после двух с половиной РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T14:26

2022-07-02T14:26

2022-07-02T14:26

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греция

пирея

иран

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АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Танкер "Лана" (бывший "Пегас"), ранее плававший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, освобожден властями Греции после двух с половиной месяцев ареста и с помощью двух буксиров направляется в порт Пирей, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Танкер, перевозивший иранскую нефть, с середины апреля был под арестом и оставался на якоре из-за механической поломки возле порта Каристос на острове Эвбея. По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу США, часть нефти перегружена на греческий танкер для отправки в Америку. Иран назвал захват груза корабля "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе.В середине июня танкер "Лана" был освобожден по решению греческих властей, но вновь не смог покинуть воды Греции, на этот из-за финансовых претензий буксирной компании, подавшей в суд иск. По сообщениям СМИ, компания требовала более 2 миллионов евро. Теперь вопрос урегулирован и танкер окончательно освобожден."Ожидается, что судно, которому предоставили свободу плавания, но которое не смогло отплыть из-за погодных условий, вернет часть груза нефти, первоначально изъятого по требованию судебных властей США", - сообщает телевидение.Суд Халкиды постановил вернуть 60 тысяч метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, которые "Лана" перевозила в своих цистернах.До сих пор неизвестно, кто возьмет на себя расходы по перевалке на "Лану" нефти, которая в настоящее время находится на другом танкере у Пирея, отмечает ERT.

https://ria.ru/20220628/nefteprodukty-1798840196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, греция, пирея, иран