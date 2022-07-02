В Греции освободили российский танкер "Лана"
В Греции освободили из-под ареста российский танкер "Лана"
Порт в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 2 июл - РИА Новости. Танкер "Лана" (бывший "Пегас"), ранее плававший под российским флагом, а затем сменивший название и владельца, освобожден властями Греции после двух с половиной месяцев ареста и с помощью двух буксиров направляется в порт Пирей, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Танкер, перевозивший иранскую нефть, с середины апреля был под арестом и оставался на якоре из-за механической поломки возле порта Каристос на острове Эвбея. По решению суда первой инстанции иранская нефть была конфискована в пользу США, часть нефти перегружена на греческий танкер для отправки в Америку. Иран назвал захват груза корабля "ярким примером международного пиратства", за которое несут ответственность Афины и те, кто незаконно захватил судно. В ответ на арест танкера и конфискацию своей нефти Иран захватил два греческих танкера в Персидском заливе.
В середине июня танкер "Лана" был освобожден по решению греческих властей, но вновь не смог покинуть воды Греции, на этот из-за финансовых претензий буксирной компании, подавшей в суд иск. По сообщениям СМИ, компания требовала более 2 миллионов евро. Теперь вопрос урегулирован и танкер окончательно освобожден.
"Ожидается, что судно, которому предоставили свободу плавания, но которое не смогло отплыть из-за погодных условий, вернет часть груза нефти, первоначально изъятого по требованию судебных властей США", - сообщает телевидение.
Суд Халкиды постановил вернуть 60 тысяч метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, которые "Лана" перевозила в своих цистернах.
До сих пор неизвестно, кто возьмет на себя расходы по перевалке на "Лану" нефти, которая в настоящее время находится на другом танкере у Пирея, отмечает ERT.