https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799771890.html
Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 02.07.2022
Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
Российские войска уничтожили за сутки четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня и 39 пунктов управления, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:34
2022-07-02T12:34
2022-07-02T12:43
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войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня и 39 пунктов управления, сообщило в субботу Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления украинских войск, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302 районах, сообщило российское военное ведомство.
https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799772400.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:34 02.07.2022 (обновлено: 12:43 02.07.2022)
Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
Минобороны: российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО