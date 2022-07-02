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Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 02.07.2022
Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО
Российские войска уничтожили за сутки четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня и 39 пунктов управления, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:34
2022-07-02T12:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаев (украина)
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня и 39 пунктов управления, сообщило в субботу Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления украинских войск, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302 районах, сообщило российское военное ведомство.
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россия
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в мире, россия, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
12:34 02.07.2022 (обновлено: 12:43 02.07.2022)
 
Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО

Минобороны: российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО

© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийские военнослужащие на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Российские военнослужащие на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Российские военнослужащие на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня и 39 пунктов управления, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления украинских войск, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302 районах, сообщило российское военное ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаев (Украина)Войска воздушно-космической обороныВооруженные силы Украины
 
 
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