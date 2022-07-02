https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799771890.html

Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО

Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО - РИА Новости, 02.07.2022

Российские военные уничтожили четыре украинских взвода РСЗО

Российские войска уничтожили за сутки четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня и 39 пунктов управления, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:34

2022-07-02T12:34

2022-07-02T12:43

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили за сутки четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня и 39 пунктов управления, сообщило в субботу Минобороны РФ."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления украинских войск, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302 районах, сообщило российское военное ведомство.

https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799772400.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, николаев (украина), войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины