https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799770468.html

"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"

"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами" - РИА Новости, 02.07.2022

"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"

Минобороны России показало видео авиаудара парой российских штурмовиков Су-25 "Грач" по позициям украинских войск. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:27

2022-07-02T12:27

2022-07-02T18:22

специальная военная операция на украине

су-25

в мире

россия

украина

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны России показало видео авиаудара парой российских штурмовиков Су-25 "Грач" по позициям украинских войск.В ролике демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, в частности, показано, как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра.Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте. Самолеты наносят удар "Тулумбасами" по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту.Там добавили, что после посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/unichtozhenie-1799752312.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

су-25, в мире, россия, украина