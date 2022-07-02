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"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами" - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799770468.html
"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"
"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами" - РИА Новости, 02.07.2022
"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"
Минобороны России показало видео авиаудара парой российских штурмовиков Су-25 "Грач" по позициям украинских войск. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:27
2022-07-02T18:22
специальная военная операция на украине
су-25
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны России показало видео авиаудара парой российских штурмовиков Су-25 "Грач" по позициям украинских войск.В ролике демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, в частности, показано, как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра.Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте. Самолеты наносят удар "Тулумбасами" по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту.Там добавили, что после посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
https://radiosputnik.ria.ru/20220702/unichtozhenie-1799752312.html
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су-25, в мире, россия, украина
12:27 02.07.2022 (обновлено: 18:22 02.07.2022)
 
"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"

Минобороны: "Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны России показало видео авиаудара парой российских штурмовиков Су-25 "Грач" по позициям украинских войск.
В ролике демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, в частности, показано, как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра.
Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте. Самолеты наносят удар "Тулумбасами" по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту.

"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что после посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
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09:47В мире
Опубликовано видео уничтожения российскими танкистами огневых точек ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеСу-25В миреРоссияУкраина
 
 
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