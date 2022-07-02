https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799770468.html
"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"
"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами" - РИА Новости, 02.07.2022
"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"
Минобороны России показало видео авиаудара парой российских штурмовиков Су-25 "Грач" по позициям украинских войск. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:27
2022-07-02T12:27
2022-07-02T18:22
специальная военная операция на украине
су-25
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны России показало видео авиаудара парой российских штурмовиков Су-25 "Грач" по позициям украинских войск.В ролике демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, в частности, показано, как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра.Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте. Самолеты наносят удар "Тулумбасами" по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту.Там добавили, что после посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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су-25, в мире, россия, украина
12:27 02.07.2022 (обновлено: 18:22 02.07.2022)
"Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"
Минобороны: "Грачи" уничтожили позиции армии Украины "Тулумбасами"
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минобороны России показало видео авиаудара парой российских штурмовиков Су-25 "Грач" по позициям украинских войск.
В ролике демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, в частности, показано, как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 "Тулумбас" калибра 122 миллиметра.
Затем пара Су-25
выполняет полет к цели на предельно малой высоте. Самолеты наносят удар "Тулумбасами" по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту.
"Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что после посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.