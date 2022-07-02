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Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799762016.html
Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации
Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022
Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации
"Роскосмос" не будет публиковать никакие космические снимки районов проведения специальной военной операции на Украине до тех пор, пока она не будет завершена,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:30
2022-07-02T11:30
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
мадрид
вашингтон (штат)
берлин (город)
российские космические системы
роскосмос
нато
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. "Роскосмос" не будет публиковать никакие космические снимки районов проведения специальной военной операции на Украине до тех пор, пока она не будет завершена, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".При этом он уточнил, что аппараты "Роскосмоса" ведут съемку районов проведения спецоперации круглосуточно.Рогозин добавил, что еще в начале спецоперации в конце февраля 2022 года были зафиксированы кибератаки на Центр обработки данных Российских космических систем. Тогда их удалось отбить автоматически. В начале 2022 года защита подобных ресурсов, а также центров управления полетами спутников была усилена.Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже. После этого сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атакам.
https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799726501.html
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мадрид
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космос - риа наука, мадрид, вашингтон (штат), берлин (город), российские космические системы , роскосмос, нато
11:30 02.07.2022
 
Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации

Глава "Роскосмоса" Рогозин: космические снимки спецоперации опубликуют после ее завершения

© РИА Новости / Кирилл НортонРоссийский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. "Роскосмос" не будет публиковать никакие космические снимки районов проведения специальной военной операции на Украине до тех пор, пока она не будет завершена, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Вид Лисичанска - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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Спецоперация, 1 июля: союзные силы вышли к Лисичанску
При этом он уточнил, что аппараты "Роскосмоса" ведут съемку районов проведения спецоперации круглосуточно.
Рогозин добавил, что еще в начале спецоперации в конце февраля 2022 года были зафиксированы кибератаки на Центр обработки данных Российских космических систем. Тогда их удалось отбить автоматически. В начале 2022 года защита подобных ресурсов, а также центров управления полетами спутников была усилена.
Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже. После этого сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атакам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаМадридВашингтон (штат)Берлин (город)Российские космические системыРоскосмосНАТО
 
 
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