https://ria.ru/20220702/spetsoperatsiya-1799762016.html

Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации

Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации - РИА Новости, 02.07.2022

Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации

"Роскосмос" не будет публиковать никакие космические снимки районов проведения специальной военной операции на Украине до тех пор, пока она не будет завершена,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:30

2022-07-02T11:30

2022-07-02T11:30

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

мадрид

вашингтон (штат)

берлин (город)

российские космические системы

роскосмос

нато

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. "Роскосмос" не будет публиковать никакие космические снимки районов проведения специальной военной операции на Украине до тех пор, пока она не будет завершена, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Мы не будем ничего публиковать, пока президент не объявит о завершении этой операции", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".При этом он уточнил, что аппараты "Роскосмоса" ведут съемку районов проведения спецоперации круглосуточно.Рогозин добавил, что еще в начале спецоперации в конце февраля 2022 года были зафиксированы кибератаки на Центр обработки данных Российских космических систем. Тогда их удалось отбить автоматически. В начале 2022 года защита подобных ресурсов, а также центров управления полетами спутников была усилена.Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже. После этого сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атакам.

https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799726501.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мадрид

вашингтон (штат)

берлин (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, мадрид, вашингтон (штат), берлин (город), российские космические системы , роскосмос, нато