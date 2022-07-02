https://ria.ru/20220702/siemens-1799793826.html

Глава Siemens Healthineers резко ответил на вопрос о деятельности в России

Глава Siemens Healthineers резко ответил на вопрос о деятельности в России - РИА Новости, 02.07.2022

Глава Siemens Healthineers резко ответил на вопрос о деятельности в России

Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers ("Сименс Здравоохранение". — Прим. ред.) Йохен Шмитц в интервью Welt напомнил о нуждающихся в лечении РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:53

2022-07-02T15:53

2022-07-02T18:51

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Финансовый директор немецкой компании Siemens Healthineers ("Сименс Здравоохранение". — Прим. ред.) Йохен Шмитц в интервью Welt напомнил о нуждающихся в лечении онкобольных детях в ответ на вопрос об уходе фирмы из России.Корреспондент издания спросил, почему Siemens Healthineers продолжает работу в России, хотя материнский концерн Siemens прекратил деятельность в стране после начала спецоперации на Украине. Шмитц ответил, что деятельность его компании не нарушает санкции Евросоюза."Мы предлагаем продукты и услуги, связанные с медицинским обслуживанием гражданского населения. Это в принципе не подпадает под санкции", — заявил он.Шмитц добавил, что компания продолжает выполнять договорные обязательства в России и не ищет клиентов, а новые проекты ограничены по масштабам.Журналист потребовал объяснений, почему Siemens Healthineers не уходит с российского рынка полностью, на что финдиректор ответил, что нет правовой базы, позволяющей предприятию не выполнять обязательства по договорам."И с этической точки зрения я бы посчитал такой шаг сомнительным. Разве мы можем отказать российским детям, больным раком, в лечении?" — добавил Шмитц.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220701/germaniya-1799512217.html

https://ria.ru/20220626/germaniya-1798166293.html

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в мире, экономика, россия, siemens, германия