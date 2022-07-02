https://ria.ru/20220702/serbiya-1799807025.html

Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО"

Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО" - РИА Новости, 02.07.2022

Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО"

Сербия не станет вступать в конфликт НАТО и России, останется приверженной соблюдению международного права, заявил министр внутренних дел Александр Вулин. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T17:41

2022-07-02T17:41

2022-07-02T17:41

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сербия

украина

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нато

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БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Сербия не станет вступать в конфликт НАТО и России, останется приверженной соблюдению международного права, заявил министр внутренних дел Александр Вулин."Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки", - цитирует МВД Вулина."А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией", - подчеркнул глава МВД.Он также прокомментировал слова вице-премьера и министра горного дела и энергетики Зораны Михайлович, которая ранее сказала, что следующий состав правительства Сербии мог бы быть более ясным по вопросу спецоперации РФ на Украине."Не знаю, что моя коллега понимает под тем, что будем яснее по отношению к конфликту на Украине. Мы очень ясны - не станем вступать в конфликт с РФ, не станем встревать в чужие конфликты, не будем чужой пехотой", - отметил член кабмина Сербии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220702/miting-1799804934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия, украина, россия, нато, санкции в отношении россии