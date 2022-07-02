Рейтинг@Mail.ru
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО" - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/serbiya-1799807025.html
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО"
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО" - РИА Новости, 02.07.2022
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО"
Сербия не станет вступать в конфликт НАТО и России, останется приверженной соблюдению международного права, заявил министр внутренних дел Александр Вулин. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T17:41
2022-07-02T17:41
в мире
сербия
украина
россия
нато
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:112:2631:1591_1920x0_80_0_0_6c50a6e874fbb0df48e2754a17d7e900.jpg
БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Сербия не станет вступать в конфликт НАТО и России, останется приверженной соблюдению международного права, заявил министр внутренних дел Александр Вулин."Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки", - цитирует МВД Вулина."А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией", - подчеркнул глава МВД.Он также прокомментировал слова вице-премьера и министра горного дела и энергетики Зораны Михайлович, которая ранее сказала, что следующий состав правительства Сербии мог бы быть более ясным по вопросу спецоперации РФ на Украине."Не знаю, что моя коллега понимает под тем, что будем яснее по отношению к конфликту на Украине. Мы очень ясны - не станем вступать в конфликт с РФ, не станем встревать в чужие конфликты, не будем чужой пехотой", - отметил член кабмина Сербии.
https://radiosputnik.ria.ru/20220702/miting-1799804934.html
сербия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/87/1552998759_0:0:2591:1943_1920x0_80_0_0_540bb340715689f5ee91020995b598cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, украина, россия, нато, санкции в отношении россии
17:41 02.07.2022
 
Глава МВД Сербии заявил, что страна не станет "пехотой НАТО"

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна не станет "пехотой НАТО"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 июл - РИА Новости. Сербия не станет вступать в конфликт НАТО и России, останется приверженной соблюдению международного права, заявил министр внутренних дел Александр Вулин.
"Если хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа международной политики, а думаю, таковы они и есть, начните с Сербии. Сначала отзовите признание Косово, скажите: извините, Сербия целостна, мы ошиблись в том, что вас бомбили, извините, что убили столько ваших детей, извините, что мы все это с вами сделали, начнем исправлять свои ошибки", - цитирует МВД Вулина.
"А не требовать от Сербии, чтобы Сербия была пехотой НАТО, чтобы Сербия стала тем, кто вступит в конфликт с Россией", - подчеркнул глава МВД.
Он также прокомментировал слова вице-премьера и министра горного дела и энергетики Зораны Михайлович, которая ранее сказала, что следующий состав правительства Сербии мог бы быть более ясным по вопросу спецоперации РФ на Украине.
"Не знаю, что моя коллега понимает под тем, что будем яснее по отношению к конфликту на Украине. Мы очень ясны - не станем вступать в конфликт с РФ, не станем встревать в чужие конфликты, не будем чужой пехотой", - отметил член кабмина Сербии.
Акция протеста в Грузии. - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
16:56В мире
Противники "европейских ценностей" в Грузии порвали флаги ЕС и НАТО
 
В миреСербияУкраинаРоссияНАТОСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала