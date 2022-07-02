Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции
Мезенцев: ответ России и Белоруссии на санкции заключается в сплоченности позиций
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Совместный ответ России и Белоруссии на санкции Запада заключается в сплоченности позиций, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Все то, что делается сейчас - это и есть ответ на санкции. Сплоченность позиций регионов, парламентов, правительств, большее внимание к программам союзного государства, принципиально иная востребованность союзного государства, возможностей союзного договора, который по-прежнему как документ продуманный, сбалансированный, очень реалистичный имеет определенное стратегическое значение", - сказал Мезенцев на полях IX Форума регионов Белоруссии и России, отвечая на вопрос о совместном ответе двух стран на санкции.
По его словам, на встречах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко демонстрируется "замысел, что независимые государства Белоруссия и Россия покажут ту интеграционную повестку, которая еще будет примером для многих государств, которые сегодня оказывают то неправедное санкционное давление на наши страны, пытаясь добиться слома наших национальных экономик и добиться социальной нестабильности".
"У них не получится", - заключил Мезенцев.