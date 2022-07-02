https://ria.ru/20220702/sanktsii-1799773030.html

Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции

Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции - РИА Новости, 02.07.2022

Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции

Совместный ответ России и Белоруссии на санкции Запада заключается в сплоченности позиций, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:43

2022-07-02T12:43

2022-07-02T12:43

союзное государство

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

в мире

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771582592_0:76:3277:1919_1920x0_80_0_0_377544f4f214b8b3aec2a1d5ca7ee4b7.jpg

ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Совместный ответ России и Белоруссии на санкции Запада заключается в сплоченности позиций, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Все то, что делается сейчас - это и есть ответ на санкции. Сплоченность позиций регионов, парламентов, правительств, большее внимание к программам союзного государства, принципиально иная востребованность союзного государства, возможностей союзного договора, который по-прежнему как документ продуманный, сбалансированный, очень реалистичный имеет определенное стратегическое значение", - сказал Мезенцев на полях IX Форума регионов Белоруссии и России, отвечая на вопрос о совместном ответе двух стран на санкции.По его словам, на встречах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко демонстрируется "замысел, что независимые государства Белоруссия и Россия покажут ту интеграционную повестку, которая еще будет примером для многих государств, которые сегодня оказывают то неправедное санкционное давление на наши страны, пытаясь добиться слома наших национальных экономик и добиться социальной нестабильности"."У них не получится", - заключил Мезенцев.

https://ria.ru/20220702/belorussiya-1799772829.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, санкции в отношении россии