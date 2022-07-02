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Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции - РИА Новости, 02.07.2022
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Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции
Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции - РИА Новости, 02.07.2022
Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции
Совместный ответ России и Белоруссии на санкции Запада заключается в сплоченности позиций, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T12:43
2022-07-02T12:43
союзное государство
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
в мире
санкции в отношении россии
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Совместный ответ России и Белоруссии на санкции Запада заключается в сплоченности позиций, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев."Все то, что делается сейчас - это и есть ответ на санкции. Сплоченность позиций регионов, парламентов, правительств, большее внимание к программам союзного государства, принципиально иная востребованность союзного государства, возможностей союзного договора, который по-прежнему как документ продуманный, сбалансированный, очень реалистичный имеет определенное стратегическое значение", - сказал Мезенцев на полях IX Форума регионов Белоруссии и России, отвечая на вопрос о совместном ответе двух стран на санкции.По его словам, на встречах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко демонстрируется "замысел, что независимые государства Белоруссия и Россия покажут ту интеграционную повестку, которая еще будет примером для многих государств, которые сегодня оказывают то неправедное санкционное давление на наши страны, пытаясь добиться слома наших национальных экономик и добиться социальной нестабильности"."У них не получится", - заключил Мезенцев.
https://ria.ru/20220702/belorussiya-1799772829.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, санкции в отношении россии
12:43 02.07.2022
 
Мезенцев рассказал об ответе России и Белоруссии на санкции

Мезенцев: ответ России и Белоруссии на санкции заключается в сплоченности позиций

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев
Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
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ГРОДНО, 1 июл - РИА Новости. Совместный ответ России и Белоруссии на санкции Запада заключается в сплоченности позиций, заявил РИА Новости госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Все то, что делается сейчас - это и есть ответ на санкции. Сплоченность позиций регионов, парламентов, правительств, большее внимание к программам союзного государства, принципиально иная востребованность союзного государства, возможностей союзного договора, который по-прежнему как документ продуманный, сбалансированный, очень реалистичный имеет определенное стратегическое значение", - сказал Мезенцев на полях IX Форума регионов Белоруссии и России, отвечая на вопрос о совместном ответе двух стран на санкции.
По его словам, на встречах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко демонстрируется "замысел, что независимые государства Белоруссия и Россия покажут ту интеграционную повестку, которая еще будет примером для многих государств, которые сегодня оказывают то неправедное санкционное давление на наши страны, пытаясь добиться слома наших национальных экономик и добиться социальной нестабильности".
"У них не получится", - заключил Мезенцев.
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
12:40Союзное государство
Россия и Белоруссия скоро завершат процесс отмены роуминга, заявил Мезенцев
 
Союзное государствоВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияВ миреСанкции в отношении России
 
 
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