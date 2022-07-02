https://ria.ru/20220702/rubl-1799838760.html

В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции

В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции - РИА Новости, 02.07.2022

В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции

Рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада. Об этом... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:17

2022-07-02T22:17

2022-07-02T23:48

экономика

россия

сша

гарвардский университет

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада. Об этом заявили опрошенные американским телеканалом CBS эксперты.По словам специалистов, в обычной ситуации страна, сталкивающаяся с ограничительными мерами США и Евросоюза, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов, что, в свою очередь, приводит к падению национального платежного средства. Однако Россия предприняла невероятно энергичные шаги по предотвращению вывода денег за границу. В сочетании с резким ростом цен на топливо это увеличило спрос на рубль и укрепило его, отмечается в публикации."Это нестандартная ситуация", — считает профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель.Устойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220630/kurs-1799146816.html

https://ria.ru/20220702/zapad-1799796367.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, россия, сша, гарвардский университет