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В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции - РИА Новости, 02.07.2022
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В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции
В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции - РИА Новости, 02.07.2022
В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции
Рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада. Об этом... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T22:17
2022-07-02T23:48
экономика
россия
сша
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада. Об этом заявили опрошенные американским телеканалом CBS эксперты.По словам специалистов, в обычной ситуации страна, сталкивающаяся с ограничительными мерами США и Евросоюза, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов, что, в свою очередь, приводит к падению национального платежного средства. Однако Россия предприняла невероятно энергичные шаги по предотвращению вывода денег за границу. В сочетании с резким ростом цен на топливо это увеличило спрос на рубль и укрепило его, отмечается в публикации."Это нестандартная ситуация", — считает профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель.Устойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики.После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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экономика, россия, сша, гарвардский университет
22:17 02.07.2022 (обновлено: 23:48 02.07.2022)
 
В США заявили о потрясающем укреплении рубля, несмотря на санкции

Опрошенные CBS экономисты назвали потрясающим укрепление рубля вопреки санкциям

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Рубль демонстрирует потрясающий рост и входит в список лучших мировых валют в этом году, несмотря на многочисленные антироссийские санкции Запада. Об этом заявили опрошенные американским телеканалом CBS эксперты.
По словам специалистов, в обычной ситуации страна, сталкивающаяся с ограничительными мерами США и Евросоюза, теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов, что, в свою очередь, приводит к падению национального платежного средства. Однако Россия предприняла невероятно энергичные шаги по предотвращению вывода денег за границу. В сочетании с резким ростом цен на топливо это увеличило спрос на рубль и укрепило его, отмечается в публикации.
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"Это нестандартная ситуация", — считает профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель.
Устойчивость национальной валюты означает, что Москва защищена от карательных мер Запада, полагают американские аналитики.
После начала российской специальной операции по защите Донбасса от украинских националистов Соединенные Штаты и Евросоюз ввели санкции в отношении Москвы. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти меры назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.
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