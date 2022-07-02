https://ria.ru/20220702/rogozin-1799762407.html

Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин

Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022

Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин

НАТО назвала Россию главной угрозой, потому что перестала придумывать себе врагов, ради противостояния с которыми странам альянса можно было бы сплотиться,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:32

2022-07-02T11:32

2022-07-02T11:32

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. НАТО назвала Россию главной угрозой, потому что перестала придумывать себе врагов, ради противостояния с которыми странам альянса можно было бы сплотиться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сейчас, наконец-то, Россия названа прямым, непосредственным, если не врагом, то угрозой, хотя на их языке это и означает "враг". Это позволяет им на этом конкретном историческом этапе еще раз достаточно активно подгонять вот это стадо, чтобы оно сплотилось и блеяло очень гармонично", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что до последнего момента НАТО в качестве "пугала", главной угрозы, обозначала сомалийских пиратов, афганский наркотрафик, "абстрактный международный терроризм", а также иранские и северокорейские ракеты средней дальности."Я так бы это охарактеризовал: волки сбросили овечьи шкуры и сожгли их, символично", - добавил Рогозин.Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, мадрид, нато, дмитрий рогозин