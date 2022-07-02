Рейтинг@Mail.ru
Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220702/rogozin-1799762407.html
Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин
Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022
Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин
НАТО назвала Россию главной угрозой, потому что перестала придумывать себе врагов, ради противостояния с которыми странам альянса можно было бы сплотиться,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:32
2022-07-02T11:32
в мире
россия
мадрид
нато
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152316/04/1523160474_0:0:2790:1570_1920x0_80_0_0_ef92ece39626ea1298592442f715bc13.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. НАТО назвала Россию главной угрозой, потому что перестала придумывать себе врагов, ради противостояния с которыми странам альянса можно было бы сплотиться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сейчас, наконец-то, Россия названа прямым, непосредственным, если не врагом, то угрозой, хотя на их языке это и означает "враг". Это позволяет им на этом конкретном историческом этапе еще раз достаточно активно подгонять вот это стадо, чтобы оно сплотилось и блеяло очень гармонично", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что до последнего момента НАТО в качестве "пугала", главной угрозы, обозначала сомалийских пиратов, афганский наркотрафик, "абстрактный международный терроризм", а также иранские и северокорейские ракеты средней дальности."Я так бы это охарактеризовал: волки сбросили овечьи шкуры и сожгли их, символично", - добавил Рогозин.Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности.
https://ria.ru/20220702/kitay-1799756996.html
россия
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152316/04/1523160474_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_ee28f9e047b3717109b8bf7609247492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мадрид, нато, дмитрий рогозин
11:32 02.07.2022
 
Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Дмитрий Рогозин
 Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. НАТО назвала Россию главной угрозой, потому что перестала придумывать себе врагов, ради противостояния с которыми странам альянса можно было бы сплотиться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Сейчас, наконец-то, Россия названа прямым, непосредственным, если не врагом, то угрозой, хотя на их языке это и означает "враг". Это позволяет им на этом конкретном историческом этапе еще раз достаточно активно подгонять вот это стадо, чтобы оно сплотилось и блеяло очень гармонично", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что до последнего момента НАТО в качестве "пугала", главной угрозы, обозначала сомалийских пиратов, афганский наркотрафик, "абстрактный международный терроризм", а также иранские и северокорейские ракеты средней дальности.
"Я так бы это охарактеризовал: волки сбросили овечьи шкуры и сожгли их, символично", - добавил Рогозин.
Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
10:45
Эксперты рассказали, как Китай ответит на "вызов" со стороны НАТО
 
В миреРоссияМадридНАТОДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала