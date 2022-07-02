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Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин
Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин - РИА Новости, 02.07.2022
Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин
НАТО назвала Россию главной угрозой, потому что перестала придумывать себе врагов, ради противостояния с которыми странам альянса можно было бы сплотиться,... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:32
2022-07-02T11:32
2022-07-02T11:32
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. НАТО назвала Россию главной угрозой, потому что перестала придумывать себе врагов, ради противостояния с которыми странам альянса можно было бы сплотиться, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Сейчас, наконец-то, Россия названа прямым, непосредственным, если не врагом, то угрозой, хотя на их языке это и означает "враг". Это позволяет им на этом конкретном историческом этапе еще раз достаточно активно подгонять вот это стадо, чтобы оно сплотилось и блеяло очень гармонично", - сказал Рогозин в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что до последнего момента НАТО в качестве "пугала", главной угрозы, обозначала сомалийских пиратов, афганский наркотрафик, "абстрактный международный терроризм", а также иранские и северокорейские ракеты средней дальности."Я так бы это охарактеризовал: волки сбросили овечьи шкуры и сожгли их, символично", - добавил Рогозин.Ранее лидеры НАТО утвердили на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой Россия признана "самой значительной и прямой угрозой" безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мадрид, нато, дмитрий рогозин
Волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой, заявил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: волки НАТО сбросили овечьи шкуры, назвав Россию угрозой