https://ria.ru/20220702/retsessiya-1799752459.html

Глава РФПИ предрек начало рецессии в США

Глава РФПИ предрек начало рецессии в США - РИА Новости, 02.07.2022

Глава РФПИ предрек начало рецессии в США

Рецессия в экономике США уже началась, во многом она обусловлена санкциями против России, приведшим к обвалу индексов американских бирж, заявил журналистам... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T10:03

2022-07-02T10:03

2022-07-02T10:03

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российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рецессия в экономике США уже началась, во многом она обусловлена санкциями против России, приведшим к обвалу индексов американских бирж, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов (индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 с 1970 года)", - сказал Дмитриев, который сам попал под санкции Запада после начала спецоперации.По его словам, падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на 9 триллионов долларов, став худшим первым полугодием для финансовых рынков США с 1970 года, когда распродажа американских акций закончила самый длинный в истории период роста экономики США и ознаменовала начало рецессии."Как и полвека назад за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии. По оценкам подразделения Федерального резерва в Атланте в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась", - указал Дмитриев.

https://ria.ru/20220701/retsessiya-1799722584.html

https://ria.ru/20220619/ekonomika-1796574019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, атланта, nasdaq, dow jones, s&p 500, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев