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Глава РФПИ предрек начало рецессии в США - РИА Новости, 02.07.2022
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Глава РФПИ предрек начало рецессии в США
Глава РФПИ предрек начало рецессии в США - РИА Новости, 02.07.2022
Глава РФПИ предрек начало рецессии в США
Рецессия в экономике США уже началась, во многом она обусловлена санкциями против России, приведшим к обвалу индексов американских бирж, заявил журналистам... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T10:03
2022-07-02T10:03
в мире
сша
россия
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рецессия в экономике США уже началась, во многом она обусловлена санкциями против России, приведшим к обвалу индексов американских бирж, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов (индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&amp;P 500 с 1970 года)", - сказал Дмитриев, который сам попал под санкции Запада после начала спецоперации.По его словам, падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на 9 триллионов долларов, став худшим первым полугодием для финансовых рынков США с 1970 года, когда распродажа американских акций закончила самый длинный в истории период роста экономики США и ознаменовала начало рецессии."Как и полвека назад за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии. По оценкам подразделения Федерального резерва в Атланте в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась", - указал Дмитриев.
https://ria.ru/20220701/retsessiya-1799722584.html
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в мире, сша, россия, атланта, nasdaq, dow jones, s&p 500, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
10:03 02.07.2022
 
Глава РФПИ предрек начало рецессии в США

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек начало рецессии в экономике США

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Рецессия в экономике США уже началась, во многом она обусловлена санкциями против России, приведшим к обвалу индексов американских бирж, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Американские санкции против России наносят сокрушительный удар по экономике США и уже привели к крупнейшему в истории падению ведущих биржевых индексов (индекс NASDAQ показал самое сильное падение в истории за полгода, индекс Dow Jones зафиксировал самое большое падение с 1962 года, а S&P 500 с 1970 года)", - сказал Дмитриев, который сам попал под санкции Запада после начала спецоперации.
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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JPMorgan предупредил об опасной близости экономики США к рецессии
По его словам, падение рынков уже обесценило стоимость американских акций на 9 триллионов долларов, став худшим первым полугодием для финансовых рынков США с 1970 года, когда распродажа американских акций закончила самый длинный в истории период роста экономики США и ознаменовала начало рецессии.
"Как и полвека назад за тотальным коллапсом на рынках следует начало рецессии. По оценкам подразделения Федерального резерва в Атланте в США ожидается падение ВВП второй квартал подряд. Для американской экономики это означает, что рецессия уже началась", - указал Дмитриев.
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В миреСШАРоссияАтлантаNasdaqDow JonesS&P 500Российский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
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