https://ria.ru/20220702/religiya-1799742348.html

В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм

В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм - РИА Новости, 02.07.2022

В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм

На федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T08:05

2022-07-02T08:05

2022-07-02T08:05

религия

александр бастрыкин

вахтанг кипшидзе

общество

религия

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые в том числе пропагандируют оккультизм, а от него, по данным РПЦ, страдают дети, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что Следственный комитет предлагает ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности", а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь."Эксперты патриаршей комиссии поддерживают данную инициативу (СК – ред.)", - сказал Лукьянов.Он напомнил, что СМИ не только способны "быть зеркалом общественных процессов, но и формируют нормы поведения и восприятия действительности", и подчеркнул, что особенно это касается молодежи."Нам очень не хватает сегодня программ, воспитывающих элементарный вкус к прекрасному, а вот пошлых и бездарных программ полно. Патриаршая комиссия часто получает обращения родителей детей, пострадавших от деструктивных групп и оккультизма, который открыто пропагандируется сегодня по ряду телеканалов", - заключил представитель РПЦ.Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что предложение Бастрыкина "заслуживает поддержки и глубокого изучения способов его безотлагательной реализации – в диалоге с телевизионными каналами, культурным сообществом и традиционными религиозными общинами".

https://ria.ru/20220701/nasilie-1799584439.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр бастрыкин, вахтанг кипшидзе, общество, религия