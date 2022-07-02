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В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм - РИА Новости, 02.07.2022
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Религия
https://ria.ru/20220702/religiya-1799742348.html
В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм
В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм - РИА Новости, 02.07.2022
В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм
На федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T08:05
2022-07-02T08:05
религия
александр бастрыкин
вахтанг кипшидзе
общество
религия
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые в том числе пропагандируют оккультизм, а от него, по данным РПЦ, страдают дети, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что Следственный комитет предлагает ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности", а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь."Эксперты патриаршей комиссии поддерживают данную инициативу (СК – ред.)", - сказал Лукьянов.Он напомнил, что СМИ не только способны "быть зеркалом общественных процессов, но и формируют нормы поведения и восприятия действительности", и подчеркнул, что особенно это касается молодежи."Нам очень не хватает сегодня программ, воспитывающих элементарный вкус к прекрасному, а вот пошлых и бездарных программ полно. Патриаршая комиссия часто получает обращения родителей детей, пострадавших от деструктивных групп и оккультизма, который открыто пропагандируется сегодня по ряду телеканалов", - заключил представитель РПЦ.Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что предложение Бастрыкина "заслуживает поддержки и глубокого изучения способов его безотлагательной реализации – в диалоге с телевизионными каналами, культурным сообществом и традиционными религиозными общинами".
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александр бастрыкин, вахтанг кипшидзе, общество, религия
08:05 02.07.2022
 
В патриаршей комиссии призвали убрать с ТВ программы про оккультизм

Глава патриаршей комиссии по семье Лукьянов призвал убрать с ТВ программы про оккультизм

© Фото : из личного архиваПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© Фото : из личного архива
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. На федеральном телевидении необходимо производить больше программ, "воспитывающих вкус к прекрасному", сейчас там "полно пошлых и бездарных" передач, которые в том числе пропагандируют оккультизм, а от него, по данным РПЦ, страдают дети, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил РИА Новости, что Следственный комитет предлагает ограничить на федеральных телеканалах показ сцен насилия и жестокости, "проявлений аморализма и безнравственности", а также исключить ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь.
"Эксперты патриаршей комиссии поддерживают данную инициативу (СК – ред.)", - сказал Лукьянов.
Он напомнил, что СМИ не только способны "быть зеркалом общественных процессов, но и формируют нормы поведения и восприятия действительности", и подчеркнул, что особенно это касается молодежи.
"Нам очень не хватает сегодня программ, воспитывающих элементарный вкус к прекрасному, а вот пошлых и бездарных программ полно. Патриаршая комиссия часто получает обращения родителей детей, пострадавших от деструктивных групп и оккультизма, который открыто пропагандируется сегодня по ряду телеканалов", - заключил представитель РПЦ.
Ранее зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что предложение Бастрыкина "заслуживает поддержки и глубокого изучения способов его безотлагательной реализации – в диалоге с телевизионными каналами, культурным сообществом и традиционными религиозными общинами".
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СФ готов проработать идею СК об ограничении сцен насилия на телеканалах
 
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