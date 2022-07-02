https://ria.ru/20220702/putin-1799764716.html

Путин обратился к Съезду Союза концертных организаций

Путин обратился к Съезду Союза концертных организаций - РИА Новости, 02.07.2022

Путин обратился к Съезду Союза концертных организаций

Президент РФ Владимир Путин по случаю открытия юбилейного XV Съезда Союза концертных организаций России (СКОР) заявил, что СКОР вносит весомый вклад в дело... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:52

2022-07-02T11:52

2022-07-02T11:52

культура

владимир путин

россия

новости культуры

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по случаю открытия юбилейного XV Съезда Союза концертных организаций России (СКОР) заявил, что СКОР вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю открытия юбилейного, XV Съезда Союза концертных организаций России. На протяжении многих лет СКОР объединяет ведущие филармонические организации страны, содействует сбережению и укреплению лучших традиций концертной деятельности в сфере академического музыкального искусства, вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур, которыми по праву славится Россия", - говорится в тексте телеграммы.Глава государства также отметил, что востребованным направлением работы СКОР является поддержка творческих коллективов и исполнителей, а также оказание им методической и практической помощи. Владимир Путин выразил уверенность, что съезд пройдёт в конструктивном ключе и позволит обменяться опытом, "выработать единые подходы к решению актуальных профессиональных проблем".

https://ria.ru/20220620/gnesina-1796815526.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, новости культуры