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Путин обратился к Съезду Союза концертных организаций - РИА Новости, 02.07.2022
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Культура
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Путин обратился к Съезду Союза концертных организаций
Путин обратился к Съезду Союза концертных организаций - РИА Новости, 02.07.2022
Путин обратился к Съезду Союза концертных организаций
Президент РФ Владимир Путин по случаю открытия юбилейного XV Съезда Союза концертных организаций России (СКОР) заявил, что СКОР вносит весомый вклад в дело... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T11:52
2022-07-02T11:52
культура
владимир путин
россия
новости культуры
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по случаю открытия юбилейного XV Съезда Союза концертных организаций России (СКОР) заявил, что СКОР вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую вас по случаю открытия юбилейного, XV Съезда Союза концертных организаций России. На протяжении многих лет СКОР объединяет ведущие филармонические организации страны, содействует сбережению и укреплению лучших традиций концертной деятельности в сфере академического музыкального искусства, вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур, которыми по праву славится Россия", - говорится в тексте телеграммы.Глава государства также отметил, что востребованным направлением работы СКОР является поддержка творческих коллективов и исполнителей, а также оказание им методической и практической помощи. Владимир Путин выразил уверенность, что съезд пройдёт в конструктивном ключе и позволит обменяться опытом, "выработать единые подходы к решению актуальных профессиональных проблем".
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владимир путин, россия, новости культуры
11:52 02.07.2022
 
Путин обратился к Съезду Союза концертных организаций

Президент Путин: Союз концертных организаций помогает обогащать музыкальные культуры

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по случаю открытия юбилейного XV Съезда Союза концертных организаций России (СКОР) заявил, что СКОР вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас по случаю открытия юбилейного, XV Съезда Союза концертных организаций России. На протяжении многих лет СКОР объединяет ведущие филармонические организации страны, содействует сбережению и укреплению лучших традиций концертной деятельности в сфере академического музыкального искусства, вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур, которыми по праву славится Россия", - говорится в тексте телеграммы.
Глава государства также отметил, что востребованным направлением работы СКОР является поддержка творческих коллективов и исполнителей, а также оказание им методической и практической помощи. Владимир Путин выразил уверенность, что съезд пройдёт в конструктивном ключе и позволит обменяться опытом, "выработать единые подходы к решению актуальных профессиональных проблем".
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