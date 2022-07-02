https://ria.ru/20220702/pushilin-1799793737.html

Четыре министерства в ДНР возглавят управленцы из России

Четыре министерства в ДНР возглавят управленцы из России - РИА Новости, 02.07.2022

Четыре министерства в ДНР возглавят управленцы из России

Несколько министерств в ДНР возглавят российские чиновники, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T15:53

2022-07-02T15:53

2022-07-02T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

виталий хоценко

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ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Несколько министерств в ДНР возглавят российские чиновники, сообщил глава республики Денис Пушилин.Руководителем Министерства образования и науки назначена Ольга Колударова, Михаил Кушаков станет первым заместителем главы ведомства. Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Гарцев, а Александру Оприщенко предложена должность первого заместителя. Андрей Чертков станет министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко — его первым заместителем. Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев. Заместителем министра связи станет Денис Курашов, он займется вопросами цифровизации.Глава ДНР в начале июня назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР. Перед этим Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, а также поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового.

https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, виталий хоценко