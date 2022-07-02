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Четыре министерства в ДНР возглавят управленцы из России - РИА Новости, 02.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Четыре министерства в ДНР возглавят управленцы из России
Четыре министерства в ДНР возглавят управленцы из России - РИА Новости, 02.07.2022
Четыре министерства в ДНР возглавят управленцы из России
Несколько министерств в ДНР возглавят российские чиновники, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T15:53
2022-07-02T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
виталий хоценко
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ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Несколько министерств в ДНР возглавят российские чиновники, сообщил глава республики Денис Пушилин.Руководителем Министерства образования и науки назначена Ольга Колударова, Михаил Кушаков станет первым заместителем главы ведомства. Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Гарцев, а Александру Оприщенко предложена должность первого заместителя. Андрей Чертков станет министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко — его первым заместителем. Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев. Заместителем министра связи станет Денис Курашов, он займется вопросами цифровизации.Глава ДНР в начале июня назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР. Перед этим Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, а также поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, виталий хоценко
15:53 02.07.2022 (обновлено: 17:17 02.07.2022)
 
Четыре министерства в ДНР возглавят управленцы из России

Глава ДНР Пушилин: четыре министерства в республике возглавят опытные управленцы из России

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Несколько министерств в ДНР возглавят российские чиновники, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев", — написал он в своем Telegram-канале.

Руководителем Министерства образования и науки назначена Ольга Колударова, Михаил Кушаков станет первым заместителем главы ведомства. Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Гарцев, а Александру Оприщенко предложена должность первого заместителя. Андрей Чертков станет министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко — его первым заместителем. Министром доходов и сборов назначен Дмитрий Шмелев. Заместителем министра связи станет Денис Курашов, он займется вопросами цифровизации.
Глава ДНР в начале июня назначил Виталия Хоценко председателем правительства ДНР. Перед этим Пушилин подписал указ об отставке правительства и его председателя Александра Ананченко, а также поручил кабмину исполнять обязанности до формирования нового.
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