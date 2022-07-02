https://ria.ru/20220702/propaganda-1799774050.html

Глава СЖР рассказал об использовании DW* приемов военной спецпропаганды

Глава СЖР рассказал об использовании DW* приемов военной спецпропаганды - РИА Новости, 02.07.2022

Глава СЖР рассказал об использовании DW* приемов военной спецпропаганды

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя информацию о возможности вещания телерадиокорпорации Deutsche Welle* на радиочастотах в том... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T12:45

2022-07-02T12:45

2022-07-02T12:45

соловьев владимир (журналист)

медиа - общество

deutsche welle

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156063/49/1560634985_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_300fb0e002fddd0ece0d529e35f6222f.jpg

МОСКВА. 2 июл - РИА Новости. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, комментируя информацию о возможности вещания телерадиокорпорации Deutsche Welle* на радиочастотах в том числе и на Россию, заявил РИА Новости, что западные СМИ, в частности DW, используют все приемы военной спецпропаганды.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Deutsche Welle* начинает вещание на средних волнах, сигнала будет идти из Вильнюса, а целью, в том числе, станут регионы России и Белоруссии."Можно вспомнить советские времена, когда на этих волнах вещали как раз и "Голос Америки"*, и "Радио Свобода"*, и Deutsche Welle*. Они возвращаются к тем старым временам подобной пропаганды", - сказал Соловьев.Он отметил, что россияне сами выбирают свои источники информации."Мы говорим о том, что нужно понимать, откуда идет эта информация в ситуации, когда (идёт – ред.) мощнейшая информационная война против нашей страны, сейчас имеет место небывалое в истории. Надо понимать, что пропаганда с той стороны призвана деморализовать наше общество, нашу аудиторию, соответственно, они используют все приемы военной спецпропаганды - и никаких правил не существует", - добавил Соловьев.* СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20220702/osveschenie-1799762256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

соловьев владимир (журналист), медиа - общество, deutsche welle, россия