https://ria.ru/20220702/pozhar-1799841850.html

Пожар в усадьбе Римского-Корсакова под Псковом ликвидировали

Пожар в усадьбе Римского-Корсакова под Псковом ликвидировали - РИА Новости, 02.07.2022

Пожар в усадьбе Римского-Корсакова под Псковом ликвидировали

Открытое горение в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова, которая загорелась в субботу в деревне Любенск Плюсского района Псковской области,... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T22:56

2022-07-02T22:56

2022-07-02T22:56

происшествия

псковская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Открытое горение в усадьбе композитора Николая Римского-Корсакова, которая загорелась в субботу в деревне Любенск Плюсского района Псковской области, ликвидировано, площадь пожара, по предварительным данным, составила 625 квадратных метров, сообщает региональное управление МЧС РФ.Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что пожар, по предварительным данным, возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. По словам Ведерникова, пламя "очень быстро" распространилось по зданию. Псковский губернатор предположил, что ущерб от пожара будет значительным. Как информировало региональное управление МЧС, при пожаре никто не пострадал.Как сообщало областное управление МЧС, пожар в усадьбе композитора был локализован в субботу в 20.17 мск. По данным ведомства, из горящего музея-усадьбы удалось спасти, в частности, подлинный серебряный стаканчик и подлинное золотое перо, а также мебель, книги, журналы и стеллажи, что составило, по предварительным данным, 50% всех материальных ценностей, находящихся в музее.Мемориальный музей-усадьба Римского-Корсакова включает две усадьбы: Любенск и Вечаша. В Любенске композитор сочинил свою последнюю оперу "Золотой петушок". В основную группу строений усадьбы Любенск входят Большой дом, семейная, конюшня с каретником, ледник. В Большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой.

https://ria.ru/20220622/tereshkova-1797258195.html

псковская область

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происшествия, псковская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил ведерников