https://ria.ru/20220702/postavki-1799740055.html

Эксперт допустил снижение поставок по "Северному потоку"

Эксперт допустил снижение поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 02.07.2022

Эксперт допустил снижение поставок по "Северному потоку"

Поставки российского газа по "Северному потоку" из-за остановки магистрали на плановое техобслуживание могут снизиться в июле на 40%, до 1,3 миллиарда... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T07:13

2022-07-02T07:13

2022-07-02T07:13

экономика

канада

газпром

северный поток

россия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поставки российского газа по "Северному потоку" из-за остановки магистрали на плановое техобслуживание могут снизиться в июле на 40%, до 1,3 миллиарда кубометров, поделился мнением с РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.Сейчас прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне около 64 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня."Газпром" снизил поставки по газопроводу с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. Кроме того, с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. Оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил проведение техобслуживания.Остановка магистрали – главного сейчас маршрута поставок российского газа – может усугубить нехватку газа на европейском рынке и привести к росту биржевых цен.

https://ria.ru/20220701/potok-1799672353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, канада, газпром, северный поток, россия