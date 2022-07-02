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Эксперт допустил снижение поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 02.07.2022
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Эксперт допустил снижение поставок по "Северному потоку"
Эксперт допустил снижение поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 02.07.2022
Эксперт допустил снижение поставок по "Северному потоку"
Поставки российского газа по "Северному потоку" из-за остановки магистрали на плановое техобслуживание могут снизиться в июле на 40%, до 1,3 миллиарда... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T07:13
2022-07-02T07:13
экономика
канада
газпром
северный поток
россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поставки российского газа по "Северному потоку" из-за остановки магистрали на плановое техобслуживание могут снизиться в июле на 40%, до 1,3 миллиарда кубометров, поделился мнением с РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.Сейчас прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне около 64 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня."Газпром" снизил поставки по газопроводу с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. Кроме того, с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. Оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил проведение техобслуживания.Остановка магистрали – главного сейчас маршрута поставок российского газа – может усугубить нехватку газа на европейском рынке и привести к росту биржевых цен.
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экономика, канада, газпром, северный поток, россия
07:13 02.07.2022
 
Эксперт допустил снижение поставок по "Северному потоку"

Эксперт Тимонин: поставки по "Северному потоку" в июле могут снизиться на 40 процентов

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток"
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поставки российского газа по "Северному потоку" из-за остановки магистрали на плановое техобслуживание могут снизиться в июле на 40%, до 1,3 миллиарда кубометров, поделился мнением с РИА Новости консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
"Если в мае по газопроводу было прокачано 5,4 миллиарда кубометров, а в июне лишь 3,2 миллиарда кубометров, то по итогам июля можно ожидать дальнейшего снижения – до порядка 1,3 миллиарда кубометров. Это, вероятно, станет причиной замедления темпов закачки в ПХГ относительно текущего уровня", – отметил он.
Сейчас прокачка газа по "Северному потоку" сохраняется на уровне около 64 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные оператора газопровода Nord Stream AG. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня.
"Газпром" снизил поставки по газопроводу с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. Кроме того, с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. Оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил проведение техобслуживания.
Остановка магистрали – главного сейчас маршрута поставок российского газа – может усугубить нехватку газа на европейском рынке и привести к росту биржевых цен.
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