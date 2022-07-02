https://ria.ru/20220702/pomosch-1799797082.html

В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья

В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья - РИА Новости, 02.07.2022

В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья

Две фуры с медикаментами и расходными материалами в рамках акции "Доброе дело" доставят из Московской области в ДНР, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T16:17

2022-07-02T16:17

2022-07-02T16:17

специальная военная операция на украине

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

донбасс

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две фуры с медикаментами и расходными материалами в рамках акции "Доброе дело" доставят из Московской области в ДНР, сообщили в пресс-службе губернатора."Второго июля в Донецкую народную республику выехали две фуры с лекарственными средствами, собранными в рамках акции "Доброе дело", - сказано в сообщении.Отмечается, что медикаменты и расходные материалы на Донбасс собирал "Мособлмедсервис", подведомственный министерству здравоохранения Московской области. Также большой вклад внесли и другие компании. Груз поступит в "Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи", а также "Республиканскую базу специального медицинского снабжения" в ДНР. Оттуда по мере необходимости будет распределяться по медучреждениям."Всего в рамках акции "Доброе дело" на Донбасс и освобожденные территории мы уже отправили порядка 900 тонн гуманитарной помощи - это товары первой необходимости, детское питание, одежда", - приводят слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в сообщении.Акция "Доброе дело" была инициирована подмосковными школьниками и поддержана Воробьевым. Продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.

https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html

https://ria.ru/20220606/donbass-1793539761.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

андрей воробьев, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, донбасс, в мире