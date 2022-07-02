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В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья - РИА Новости, 02.07.2022
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В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья
В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья - РИА Новости, 02.07.2022
В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья
Две фуры с медикаментами и расходными материалами в рамках акции "Доброе дело" доставят из Московской области в ДНР, сообщили в пресс-службе губернатора. РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T16:17
2022-07-02T16:17
специальная военная операция на украине
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
донбасс
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две фуры с медикаментами и расходными материалами в рамках акции "Доброе дело" доставят из Московской области в ДНР, сообщили в пресс-службе губернатора."Второго июля в Донецкую народную республику выехали две фуры с лекарственными средствами, собранными в рамках акции "Доброе дело", - сказано в сообщении.Отмечается, что медикаменты и расходные материалы на Донбасс собирал "Мособлмедсервис", подведомственный министерству здравоохранения Московской области. Также большой вклад внесли и другие компании. Груз поступит в "Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи", а также "Республиканскую базу специального медицинского снабжения" в ДНР. Оттуда по мере необходимости будет распределяться по медучреждениям."Всего в рамках акции "Доброе дело" на Донбасс и освобожденные территории мы уже отправили порядка 900 тонн гуманитарной помощи - это товары первой необходимости, детское питание, одежда", - приводят слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в сообщении.Акция "Доброе дело" была инициирована подмосковными школьниками и поддержана Воробьевым. Продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.
https://ria.ru/20220702/donbass-1799786285.html
https://ria.ru/20220606/donbass-1793539761.html
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
донбасс
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, донбасс, в мире
16:17 02.07.2022
 
В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья

Две фуры из Подмосковья доставят в ДНР медикаменты и расходные материалы

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий Донецкой народной республики
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий Донецкой народной республики. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две фуры с медикаментами и расходными материалами в рамках акции "Доброе дело" доставят из Московской области в ДНР, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Второго июля в Донецкую народную республику выехали две фуры с лекарственными средствами, собранными в рамках акции "Доброе дело", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что медикаменты и расходные материалы на Донбасс собирал "Мособлмедсервис", подведомственный министерству здравоохранения Московской области. Также большой вклад внесли и другие компании. Груз поступит в "Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи", а также "Республиканскую базу специального медицинского снабжения" в ДНР. Оттуда по мере необходимости будет распределяться по медучреждениям.
"Всего в рамках акции "Доброе дело" на Донбасс и освобожденные территории мы уже отправили порядка 900 тонн гуманитарной помощи - это товары первой необходимости, детское питание, одежда", - приводят слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в сообщении.
Акция "Доброе дело" была инициирована подмосковными школьниками и поддержана Воробьевым. Продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.
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