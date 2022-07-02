В ДНР доставят медикаменты из Подмосковья
Две фуры из Подмосковья доставят в ДНР медикаменты и расходные материалы
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий Донецкой народной республики
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий Донецкой народной республики. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Две фуры с медикаментами и расходными материалами в рамках акции "Доброе дело" доставят из Московской области в ДНР, сообщили в пресс-службе губернатора.
"Второго июля в Донецкую народную республику выехали две фуры с лекарственными средствами, собранными в рамках акции "Доброе дело", - сказано в сообщении.
Отмечается, что медикаменты и расходные материалы на Донбасс собирал "Мособлмедсервис", подведомственный министерству здравоохранения Московской области. Также большой вклад внесли и другие компании. Груз поступит в "Луганский республиканский центр экстренной медицинской помощи", а также "Республиканскую базу специального медицинского снабжения" в ДНР. Оттуда по мере необходимости будет распределяться по медучреждениям.
"Всего в рамках акции "Доброе дело" на Донбасс и освобожденные территории мы уже отправили порядка 900 тонн гуманитарной помощи - это товары первой необходимости, детское питание, одежда", - приводят слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в сообщении.
Акция "Доброе дело" была инициирована подмосковными школьниками и поддержана Воробьевым. Продукты питания, одежду, бытовую химию ребята приносили в свои учебные заведения.