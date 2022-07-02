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Полянский прокомментировал заявления Кулебы об обращении Киева в суд ООН - РИА Новости, 02.07.2022
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Полянский прокомментировал заявления Кулебы об обращении Киева в суд ООН
Полянский прокомментировал заявления Кулебы об обращении Киева в суд ООН - РИА Новости, 02.07.2022
Полянский прокомментировал заявления Кулебы об обращении Киева в суд ООН
Заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес Москвы, что она якобы нарушила Конвенцию о... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T00:38
2022-07-02T07:41
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес Москвы, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде, не заслуживает большого внимания, заявил зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.Кулеба в пятницу заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН, на этот раз обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине. О каком именно нарушении идет речь, украинский министр не уточнил. При этом в российском МИД ранее уже отмечали, что специальная военная операция на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН, а не по Конвенции о геноциде.Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него принята Генассамблеей ООН в 1948 году, вступила в силу в 1951-м. Документ содержит 19 статьей, которые, в частности, дают определение понятию геноцид и описывают наказание за него."Во многом это все делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания", - добавил Полянский.Международный суд ООН в Гааге 7 марта начал слушания по иску Украины, которая требовала принять "временные меры" для прекращения российской военной операции, а 16 марта постановил, что Москва должна прекратить военную операцию на Украине. Как заявляли в ответ на это в российском МИД, Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда. В дипведомстве отмечали, что "при поддержке со стороны своих западных покровителей киевский режим организовал беспрецедентное давление на Суд, что является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством в его работу с целью ее политизации".Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что структуры этой организации опираются в своих оценках ситуации в Донбассе и на Украине исключительно на информацию, предоставляемую западными СМИ и Киевом, игнорируя запросы российских представителей.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220701/pomosch-1799719551.html
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в мире, украина, россия, оон
00:38 02.07.2022 (обновлено: 07:41 02.07.2022)
 
Полянский прокомментировал заявления Кулебы об обращении Киева в суд ООН

Зампостпреда Полянский: жалоба Украины на Россию в суд ООН не заслуживает внимания

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об обращении в Международный суд ООН с обвинением в адрес Москвы, что она якобы нарушила Конвенцию о геноциде, не заслуживает большого внимания, заявил зампостпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.
Кулеба в пятницу заявил, что Украина обратилась в Международный суд ООН, на этот раз обвинив Россию в нарушении Конвенции о предупреждении геноцида на фоне спецоперации на Украине. О каком именно нарушении идет речь, украинский министр не уточнил. При этом в российском МИД ранее уже отмечали, что специальная военная операция на Украине проводится на основании права на самооборону по статье 51 Устава ООН, а не по Конвенции о геноциде.

"Там все очень запутано, исков подано много, выхлопа от этого очень мало. Работают юристы с обеих сторон, но как показывает практика, обычно дела становятся запутаннее и запутаннее, поэтому попытки украинской стороны представить все как вопрос решенный — это выдавать желаемое за действительное", - сказал Полянский в эфире "Соловьев Live".

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него принята Генассамблеей ООН в 1948 году, вступила в силу в 1951-м. Документ содержит 19 статьей, которые, в частности, дают определение понятию геноцид и описывают наказание за него.
"Во многом это все делается на публику. Я думаю, что эти заявления Кулебы не заслуживают того, чтобы уделить им уж слишком много внимания", - добавил Полянский.
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Международный суд ООН в Гааге 7 марта начал слушания по иску Украины, которая требовала принять "временные меры" для прекращения российской военной операции, а 16 марта постановил, что Москва должна прекратить военную операцию на Украине. Как заявляли в ответ на это в российском МИД, Украина злоупотребила юрисдикцией Международного суда. В дипведомстве отмечали, что "при поддержке со стороны своих западных покровителей киевский режим организовал беспрецедентное давление на Суд, что является абсолютно недопустимым и противоправным вмешательством в его работу с целью ее политизации".
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявлял, что структуры этой организации опираются в своих оценках ситуации в Донбассе и на Украине исключительно на информацию, предоставляемую западными СМИ и Киевом, игнорируя запросы российских представителей.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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