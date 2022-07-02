https://ria.ru/20220702/polsha-1799823774.html
МИД Польши посоветовал гражданам не ездить в Белоруссию
МИД Польши посоветовал гражданам не ездить в Белоруссию - РИА Новости, 02.07.2022
МИД Польши посоветовал гражданам не ездить в Белоруссию
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польский МИД не рекомендует гражданам страны пользоваться правом безвизового въезда в... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T20:35
2022-07-02T20:35
2022-07-02T20:49
в мире
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
польша
литва
нато
мид белоруссии
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ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польский МИД не рекомендует гражданам страны пользоваться правом безвизового въезда в Белоруссию.Белоруссия ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Белоруссии пояснял, что безвизовый въезд вводится "в целях поддержания добрососедских отношений"."Мы рекомендуем соблюдать большую осторожность и избегать путешествий в Белоруссию", - сказал Яблоньский журналистам."Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчет в том, что риск очень серьезный, потому что там имеются вражеские намерения", - добавил он.В конце июня глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что Минск привержен развитию диалога с западными странами, потому что только дипломатические пути урегулирования споров помогут обеспечить мир и стабильность в регионе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал, что Минск нацелен на мирный диалог, хотя западные соседи подтягивают войска НАТО к границе. Польша в июне на фоне миграционного кризиса построила заграждения на границе с Белоруссией высотой пять метров.По информации белорусского погранкомитета на конец июня, с начала действия "безвиза" для жителей Литвы и Латвии такой возможностью воспользовались более 88 тысяч иностранцев, в том числе свыше 58 тысяч граждан Литвы, более 22 тысяч граждан и порядка 7,6 тысячи неграждан Латвии.
https://ria.ru/20220630/polsha-1799224962.html
https://ria.ru/20220624/rzhd-1797961644.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, польша, литва, нато, мид белоруссии
20:35 02.07.2022 (обновлено: 20:49 02.07.2022)
МИД Польши посоветовал гражданам не ездить в Белоруссию
Замглавы МИД Польши Яблоньский: рекомендуем гражданам страны не ездить в Белоруссию
ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польский МИД не рекомендует гражданам страны пользоваться правом безвизового въезда в Белоруссию.
Белоруссия
ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши
с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы
и граждан (неграждан) Латвии
с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Белоруссии пояснял, что безвизовый въезд вводится "в целях поддержания добрососедских отношений".
"Мы рекомендуем соблюдать большую осторожность и избегать путешествий в Белоруссию", - сказал Яблоньский журналистам.
"Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчет в том, что риск очень серьезный, потому что там имеются вражеские намерения", - добавил он.
В конце июня глава МИД Белоруссии Владимир Макей
отмечал, что Минск
привержен развитию диалога с западными странами, потому что только дипломатические пути урегулирования споров помогут обеспечить мир и стабильность в регионе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
указывал, что Минск нацелен на мирный диалог, хотя западные соседи подтягивают войска НАТО
к границе. Польша в июне на фоне миграционного кризиса построила заграждения на границе с Белоруссией высотой пять метров.
По информации белорусского погранкомитета на конец июня, с начала действия "безвиза" для жителей Литвы и Латвии такой возможностью воспользовались более 88 тысяч иностранцев, в том числе свыше 58 тысяч граждан Литвы, более 22 тысяч граждан и порядка 7,6 тысячи неграждан Латвии.