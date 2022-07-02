https://ria.ru/20220702/polsha-1799823774.html

МИД Польши посоветовал гражданам не ездить в Белоруссию

МИД Польши посоветовал гражданам не ездить в Белоруссию - РИА Новости, 02.07.2022

МИД Польши посоветовал гражданам не ездить в Белоруссию

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польский МИД не рекомендует гражданам страны пользоваться правом безвизового въезда в... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T20:35

2022-07-02T20:35

2022-07-02T20:49

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ВАРШАВА, 2 июл – РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что польский МИД не рекомендует гражданам страны пользоваться правом безвизового въезда в Белоруссию.Белоруссия ранее решила ввести безвизовый въезд для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря. Также безвизовый порядок въезда в страну разрешен для граждан Литвы и граждан (неграждан) Латвии с 15 апреля до конца этого года. Государственный пограничный комитет Белоруссии пояснял, что безвизовый въезд вводится "в целях поддержания добрососедских отношений"."Мы рекомендуем соблюдать большую осторожность и избегать путешествий в Белоруссию", - сказал Яблоньский журналистам."Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчет в том, что риск очень серьезный, потому что там имеются вражеские намерения", - добавил он.В конце июня глава МИД Белоруссии Владимир Макей отмечал, что Минск привержен развитию диалога с западными странами, потому что только дипломатические пути урегулирования споров помогут обеспечить мир и стабильность в регионе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал, что Минск нацелен на мирный диалог, хотя западные соседи подтягивают войска НАТО к границе. Польша в июне на фоне миграционного кризиса построила заграждения на границе с Белоруссией высотой пять метров.По информации белорусского погранкомитета на конец июня, с начала действия "безвиза" для жителей Литвы и Латвии такой возможностью воспользовались более 88 тысяч иностранцев, в том числе свыше 58 тысяч граждан Литвы, более 22 тысяч граждан и порядка 7,6 тысячи неграждан Латвии.

https://ria.ru/20220630/polsha-1799224962.html

https://ria.ru/20220624/rzhd-1797961644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, польша, литва, нато, мид белоруссии