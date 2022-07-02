https://ria.ru/20220702/poezda-1799675028.html

Российские туристы рассказали, что они едят в поездах

Российские туристы рассказали, что они едят в поездах - РИА Новости, 02.07.2022

Российские туристы рассказали, что они едят в поездах

Аналитический центр сервиса путешествий выяснил, какие варианты перекуса предпочитают туристы в поездах, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T03:44

2022-07-02T03:44

2022-07-02T03:44

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса путешествий выяснил, какие варианты перекуса предпочитают туристы в поездах, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 1 600 человек.Самым популярным ответом среди респондентов оказался — бутерброды (16 процентов туристов). Еще 14 процентам путешественников не так принципиально, что именно перекусывать, главное, чтобы это была домашняя еда.Следующий по распространенности вариант — чай или кофе с чем-нибудь сладким (12 процентов респондентов). А вот такие стереотипные варианты, как вареные яйца или курица, выбирают десять и 11 процентов респондентов соответственно.Также десять процентов голосов набрал фастфуд (бургеры, хот-доги и так далее). Лишь после этого в предпочтениях путешественников идут более полезные опции: овощи и фрукты (семь процентов), орешки и сухофрукты (пять). По четыре процента голосов набрали шоколадки и чипсы, каждый сотый опрошенный предпочитает молочные продукты. Еще шесть процентов респондентов рассказали, что берут билеты с питанием или делают заказы в вагоне-ресторане.

https://ria.ru/20220624/poezda-1797880317.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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