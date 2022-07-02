https://ria.ru/20220702/patriarkh-1799808642.html

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград - РИА Новости, 02.07.2022

Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград с первосвятительским визитом, сообщила пресс-служба патриарха. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T18:15

2022-07-02T18:15

2022-07-02T18:15

религия

антон алиханов

калининградская область

русская православная церковь

московская патриархия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793798333_0:331:2048:1483_1920x0_80_0_0_d4a9479b90bf309a4ea410a36d81ef96.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград с первосвятительским визитом, сообщила пресс-служба патриарха.В аэропорту Храброво предстоятеля Русской православной церкви встретили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим (Мелконян) и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.Визит патриарха продлится два дня - 2 и 3 июля. Планируется, что предстоятель РПЦ возглавит епархиальное собрание духовенства Калининградской митрополии, всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя и освятит собор равноапостольных Кирилла и Мефодия, отмечает Московская патриархия.После избрания на патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии. Калининградская митрополия была образована 21 октября 2016 года. Впоследствии Священный синод Русской православной церкви одобрил просьбу калининградцев оставить за патриархом временное управление Калининградской митрополией.

https://ria.ru/20220617/anafema-1795926957.html

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

антон алиханов, калининградская область, русская православная церковь, московская патриархия, патриарх кирилл (владимир гундяев)