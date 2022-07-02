Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Калининград
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград с первосвятительским визитом
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Калининград с первосвятительским визитом, сообщила пресс-служба патриарха.
В аэропорту Храброво предстоятеля Русской православной церкви встретили губернатор Калининградской области Антон Алиханов, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим (Мелконян) и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина.
Визит патриарха продлится два дня - 2 и 3 июля. Планируется, что предстоятель РПЦ возглавит епархиальное собрание духовенства Калининградской митрополии, всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя и освятит собор равноапостольных Кирилла и Мефодия, отмечает Московская патриархия.
После избрания на патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии. Калининградская митрополия была образована 21 октября 2016 года. Впоследствии Священный синод Русской православной церкви одобрил просьбу калининградцев оставить за патриархом временное управление Калининградской митрополией.
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