https://ria.ru/20220702/osveschenie-1799762256.html

"Репортеры без границ" заявили о препятствиях Киева по освещению событий

"Репортеры без границ" заявили о препятствиях Киева по освещению событий - РИА Новости, 02.07.2022

"Репортеры без границ" заявили о препятствиях Киева по освещению событий

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" считает, что Киев чинит препятствия объективному освещению событий на Украине. РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T11:31

2022-07-02T11:31

2022-07-02T11:31

репортеры без границ

в мире

украина

медиа - общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" считает, что Киев чинит препятствия объективному освещению событий на Украине."Около 9 тысяч репортеров <...> сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к определенным местам, при съемках и фотографировании, иногда их задерживают. "Репортеры без границ" осуждают эти злоупотребления и призывают украинские власти устранить преграды для работы прессы", - говорится в заявлении на сайте организации.Отмечается, что местные и иностранные журналисты соглашаются соблюдать определенные правила, связанные с вопросами национальной безопасности, однако на местах они также сталкиваются с "неоправданными препятствиями", которые мешают объективному освещению событий.По словам французской журналистки Вероник де Вигери, на нее якобы оказывалось давление, чтобы она всегда выставляла украинских военных "жертвами, а не нападающими".Другой репортер, пожелавший остаться неизвестным, считает, что украинские власти видят в иностранных сотрудниках СМИ агентов влияния. "Меня задержали на несколько часов местные ополченцы, затем СБУ допросила меня из-за безобидных фотографий, хотя с моей аккредитацией все было в порядке", - добавил журналист.Отмечается также, что репортера газеты Echos Гийома Птака несколько раз задерживали на блок-постах бойцы территориальной обороны, которые не знали, что СМИ могут работать в период комендантского часа.По данным организации, репортерам иногда не разрешают отправиться на место событий. Некоторое время журналистам не позволяли покидать город Харьков. Если же сотрудники СМИ сопровождают украинские войска, им приходится иметь дело с избирательным подходом местных пресс-атташе, которые могут "произвольно" решить пригласить на стратегическое место местного блогера, а не репортеров из международных новостных агентств.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799511548.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

репортеры без границ, в мире, украина, медиа - общество