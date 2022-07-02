https://ria.ru/20220702/ospa-1799778432.html

В Госдуме ситуацию с оспой обезьян назвали надуманной историей

В Госдуме ситуацию с оспой обезьян назвали надуманной историей - РИА Новости, 02.07.2022

В Госдуме ситуацию с оспой обезьян назвали надуманной историей

Вводить ограничения в России из-за оспы обезьян не стоит, это "надуманная история", серьезных вспышек в России не будет, заявил РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 02.07.2022

2022-07-02T13:18

2022-07-02T13:18

2022-07-02T13:18

мелита вуйнович

россия

воз

общество

здоровье - общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вводить ограничения в России из-за оспы обезьян не стоит, это "надуманная история", серьезных вспышек в России не будет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила РИА Новости что риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, считается высоким из-за вспышки в ряде новых стран. За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации ранее признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции."Оспы обезьян, конечно, россиянам бояться не стоит. У нас ещё ни одного случая не зафиксировано… Я думаю, что это просто надуманная история, и никаких вспышек оспы обезьян в РФ точно не будет", - сказал Леонов.Депутат добавил, что оспа обезьян распространяется только при тесном контакте между людьми, поэтому ее распространение не такое быстрое. "Распространяется это заболевание не как COVID, то есть достаточно трудно заразиться оспой обезьян — не воздушно-капельным путём передаётся, а при тесном контакте между людьми", — отметил он.По словам Леонова, на данный момент в связи с болезнью не требуется вводить ограничения. "Если будут зафиксированы случаи, то просто купировать цепочки передачи вируса оспы… Какие-то специальные мероприятия, ограничения вводить не имеет смысла", — резюмировал он.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220702/vaktsinatsiya-1799752827.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

мелита вуйнович, россия, воз, общество, здоровье - общество, оспа обезьян