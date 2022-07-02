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В Госдуме ситуацию с оспой обезьян назвали надуманной историей - РИА Новости, 02.07.2022
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В Госдуме ситуацию с оспой обезьян назвали надуманной историей
В Госдуме ситуацию с оспой обезьян назвали надуманной историей - РИА Новости, 02.07.2022
В Госдуме ситуацию с оспой обезьян назвали надуманной историей
Вводить ограничения в России из-за оспы обезьян не стоит, это "надуманная история", серьезных вспышек в России не будет, заявил РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 02.07.2022
2022-07-02T13:18
2022-07-02T13:18
мелита вуйнович
россия
воз
общество
здоровье - общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вводить ограничения в России из-за оспы обезьян не стоит, это "надуманная история", серьезных вспышек в России не будет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила РИА Новости что риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, считается высоким из-за вспышки в ряде новых стран. За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации ранее признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции."Оспы обезьян, конечно, россиянам бояться не стоит. У нас ещё ни одного случая не зафиксировано… Я думаю, что это просто надуманная история, и никаких вспышек оспы обезьян в РФ точно не будет", - сказал Леонов.Депутат добавил, что оспа обезьян распространяется только при тесном контакте между людьми, поэтому ее распространение не такое быстрое. "Распространяется это заболевание не как COVID, то есть достаточно трудно заразиться оспой обезьян — не воздушно-капельным путём передаётся, а при тесном контакте между людьми", — отметил он.По словам Леонова, на данный момент в связи с болезнью не требуется вводить ограничения. "Если будут зафиксированы случаи, то просто купировать цепочки передачи вируса оспы… Какие-то специальные мероприятия, ограничения вводить не имеет смысла", — резюмировал он.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220702/vaktsinatsiya-1799752827.html
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мелита вуйнович, россия, воз, общество, здоровье - общество, оспа обезьян
13:18 02.07.2022
 
В Госдуме ситуацию с оспой обезьян назвали надуманной историей

Депутат Сергей Леонов ситуацию с оспой обезьян назвал надуманной историей

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вводить ограничения в России из-за оспы обезьян не стоит, это "надуманная история", серьезных вспышек в России не будет, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила РИА Новости что риск появления оспы обезьян в европейском регионе, включая Россию, считается высоким из-за вспышки в ряде новых стран. За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации ранее признал "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
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"Оспы обезьян, конечно, россиянам бояться не стоит. У нас ещё ни одного случая не зафиксировано… Я думаю, что это просто надуманная история, и никаких вспышек оспы обезьян в РФ точно не будет", - сказал Леонов.
Депутат добавил, что оспа обезьян распространяется только при тесном контакте между людьми, поэтому ее распространение не такое быстрое. "Распространяется это заболевание не как COVID, то есть достаточно трудно заразиться оспой обезьян — не воздушно-капельным путём передаётся, а при тесном контакте между людьми", — отметил он.
По словам Леонова, на данный момент в связи с болезнью не требуется вводить ограничения. "Если будут зафиксированы случаи, то просто купировать цепочки передачи вируса оспы… Какие-то специальные мероприятия, ограничения вводить не имеет смысла", — резюмировал он.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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